В минувшие выходные в Минске прошла конференция для тех, кто хочет связать свое будущее с IT-отраслью. На площадке бизнес-инкубатора ПВТ собралось более 550 участников, которым именитые специалисты рассказывали о различных направлениях в области информационных технологий.

Директор Образовательного центра ПВТ Вадим Зеленков назвал бизнес-инкубатор местом, где рождаются звезды, а также рассказал о тенденциях мирового IT-рынка.





— Много говорят о том, что IT скоро перестанет быть актуальной сферой. Однако по прогнозам Gartner, в 2017 году ожидается рост на 2,7%, а IDC прочит до 2020 ежегодный года рост боле чем на 3,5%. В свою очередь в Беларуси за последний год рост IT-сферы составил 16%. Общий объем экспорта услуг — 956 млн долларов США. На конец 2016 года в IT-сфере работало более 28 000 человек, а каждый год создается более 3000 рабочих мест.

Генеральный директор группы компаний Belhard Игорь Мамоненко рассказал о концепции «ИТ-страны», о которой недавно говорил президент.





Суть концепции в том, чтобы приоритетно развивать сферу технологий и переориентировать на нее многие сферы общественной жизни. Эксперт полагает, что около 20% населения страны будут заниматься деятельностью в сфере IT — а это почти 1 млн человек, которые смогут заработать до 100 млрд долларов США в год.

Генеральный директор Компьютерной Академии «ШАГ» Павел Специан отметил стабильность сферы IT.





— Мировые кризисы никак не влияют на заработок IT-специалистов. Постоянно идет речь о том, что этот рынок обвалится, а программисты перестанут быть «дорогими» работниками, но это не происходит. Поэтому это еще и надежная сфера деятельности.

Учредитель бухгалтерских компаний «Делай Cвое Дело» и «Райкири» Маргарита Новосельцева рассказала о том, что нужно знать, чтобы легально работать фрилансером. Она отметила ряд типичных ошибок, которые совершают айтишники-фрилансеры.





— Например, мало кто знает, что выводить полученные от заказчиков деньги на PayPal или Pioneer — это нарушение закона. Для получения средств нужно быть под контролем у налоговой — а значит, завести расчетный счет в банке.