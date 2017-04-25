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Ученые объяснили появление Кровавого водопада в Антарктиде

26.04.2017 16:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вода в Кровавый водопад может поступать из большого источника соленой воды, возраст которого превышает миллион лет. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Glaciology, кратко об открытии сообщает журнал Discover.

Ученые объяснили появление Кровавого водопада в Антарктиде
Изображение: Peter Rejcek / wikipedia.org

Кровавый водопад — это название источника, который вытекает из ледника Тейлора в Восточной Антарктиде. Он получил свое название из-за того, что время от времени выбрасывает богатую железом соленую воду. При контакте железа с воздухом вода становится темно-красной.

Команда американских ученых изучила, откуда берется эта «кровь». Они окружили ледник специальными радарами, чтобы проследить путь потока под слоем льда с помощью высокочастотных радиоволн.

Ученые объяснили появление Кровавого водопада в Антарктиде
Исследователи во время сбора данных. Изображение: Cece Mortenson / phys.org

Выяснилось, что соленая вода поступает на поверхность через трещину из большого резервуара морской воды, расположенного под ледником. Исследователи предположили, что миллионы лет назад он был накрыт ледником и отрезан от океана.

Еще одно открытие — то, что вода так долго оставалась жидкой при отрицательной температуре. Соленая вода замерзает примерно при -7°С, температура самого ледника заметно ниже — около -17°С.

Эту нестыковку, по мнению специалистов, можно объяснить самой природой замерзания. Когда вода замерзает, она выделяет тепло, которое уходит в окружающий лед. По мнению авторов работы, этот процесс мог поднять температуру внутри ледника на десять градусов, необходимых для поддержания потока воды.

 
 
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Вода в Кровавый водопад может поступать из большого источника соленой воды, возраст которого превышает миллион лет. Научная работа об этом опубликована...

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