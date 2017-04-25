Суд Оршанского района и города Орши 26 апреля объявил приговоры четверым кибермошенникам, которые от имени МВД и КГБ штрафовали белорусов за просмотр в интернете порноматериалов. Резонансный процесс длился без малого 5 месяцев: в уголовном деле — более 1000 потерпевших. Четверо молодых людей получили разные сроки наказания: от 3 лет ограничения свободы до 8 лет лишения свободы.



Фото: Игорь Матвеев

Главный фигурант — 22-летний оршанец Ян Маршалов. Его обвиняли в организации преступной схемы, по которой работала группа кибермошенников. Кроме Маршалова, в нее входили два его земляка: 22-летний Дмитрий Петрашко и 21-летний Олег Соколов, а также 22-летний минчанин Владислав Борисевич.

Маршалов находился под стражей, его сообщники — под подпиской о невыезде.

Парни не имели раньше проблем с законом. До ареста Маршалов учился в Белорусском аграрно-техническом университете. Петрашко работал по договору подряда в одной из российских фирм, Соколов был обрубщиком в лесхозе, а Борисевич — диспетчером.

Молодые люди создали вредоносную компьютерную программу и с ее помощью вымогали деньги. При посещении интернет-площадок, в том числе порнографических, пользователя перенаправляли на вредоносный сайт. Вирус блокировал компьютер, он «зависал». Затем на экране появлялось короткое сообщение якобы от МВД или КГБ с требованием уплатить штраф за посещение запрещенного сайта. И — номер мобильного телефона, на который следовало перечислить деньги.

Размер «штрафа» в большинстве случаев составлял около 500 тысяч неденоминированных рублей. Когда деньги поступали на баланс мобильного телефона, обвиняемые переводили их на банковские карты и обналичивали.

Жертвами интернет-мошенников стали стали более тысячи человек. Это люди разного возраста, пола и статуса. «Штрафы» платили в столице, во всех областных городах, во многих райцентрах, агрогородках и деревнях страны. За полгода — с июня по декабрь 2015-го — парни выманили у доверчивых людей более 66 тысяч рублей (около 33 тысяч долларов).

Всех четверых участников группы обвиняли по нескольким статьям УК Беларуси. Это разработка, использование вредоносных программ; компьютерный саботаж; покушение на хищение с помощью компьютерной техники, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Маршалову и Петрашко, кроме того, инкриминировали изготовление и распространение порнографических материалов. Файлы с их изображением парни пересылали в одной из соцсетей.

Суд приговорил Яна Маршалова и Дмитрия Петрашко к 8 и 8,5 года лишения свободы соответственно в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Олегу Соколову и Дмитрию Борисевичу назначили наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 3 года, сообщила TUT.BY пресс-секретарь Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Суд взыскал с Маршалова и Петрашко в счет возмещения материального вреда в пользу потерпевших 145 деноминированных рублей. Они также должны будут компенсировать моральный вред обманутым интернет-пользователям — в сумме 100 деноминированных рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.