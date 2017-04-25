Юбилейный iPhone 8, анонс которого ожидается в сентябре, может быть недоступен аж до ноября. Об этом сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо.

По его словам, новинка может задержаться из-за проблем с производством. Во-первых, Apple испытывает нехватку компонентов для устройства. Во-вторых, возникли сложности с реализацией сканера отпечатков, который компания пытается встроить прямо в экран. Вариант переноса дактилоскопа на заднюю поверхность также рассматривался, но на примере Galaxy S8 видно, что это не самое удачное решение.





iPhone 8 приписывают 5,8-дюймовый OLED-экран от края до края. Некоторые считают, что он будет симметрично изогнутым. Другие утверждают, что компания остановилась на плоском экране из-за проблем с процессом ламинирования.