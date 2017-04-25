Такси-сервис Gett приобрел проект Juno, созданный основателями Viber Тальмоном Марко и Игорем Магазинником. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на заявление генерального директора Gett.





Сумма сделки составила 200 миллионов долларов. Компании не стали разглашать сроки закрытия сделки и способ оплаты.

Ранее Techcrunch опубликовал неподтвержденную информацию о намерениях Gett купить Juno за 250 миллионов долларов. На протяжении суток представители двух компаний отказывались от комментариев.

Gett и Juno — онлайн-сервисы для вызова такси. Сейчас Gett работает в 87 городах мира, Juno — только в Нью-Йорке. Две компании конкурировали между собой, а также с Uber — крупнейшим в мире такси-сервисом.

В TechCrunch считают, что объединенная компания Gett и Juno — это всё еще не серьезный конкурент для Uber, активного в 579 городах по всему миру. Однако сделка двух компаний позволит Gett обойти более слабых конкурентов вроде Lyft.

Напомним, онлайн-сервис по заказу такси Juno создали в 2015 году основатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко. Центр разработки Juno находится в Минске. Первым членом и руководителем новой команды стал Алексей Минкевич, в настоящее время в минском подразделении Juno работает около 100 человек.