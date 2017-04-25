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AMD Vega составит конкуренцию NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

26.04.2017 14:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Менеджер по маркетингу процессорного подразделения AMD Дон Волигроски заявил, что производительность графических ускорителей Vega по сравнению с NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti и Titan Xp выглядит действительно хорошо.

Это может означать, что новые флагманские видеокарты AMD по мощности не уступают конкурирующим решениям либо имеют более низкую производительность, но стоят на порядок дешевле.

AMD Vega составит конкуренцию NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

AMD Vega приписывают 4096 потоковых процессоров, 8 ГБ памяти HBM2 и 2048-разрядную шину. Официальный анонс карточки состоится в мае или июне. О цене пока ничего неизвестно.

Напомним, что ранее реклама AMD Vega была замечена в немецком журнале PC Games Hardware с привязкой к шутеру Prey, который выйдет 5 мая.

 
 
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Менеджер по маркетингу процессорного подразделения AMD Дон Волигроски заявил, что производительность...

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