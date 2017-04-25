Южнокорейская компания LG перенесла начало продаж смартфона X Power 2 на июнь текущего года. На домашнем рынке его стоимость составит $265. Российский ценник пока не объявлен.

Главной особенностью смартфона LG X Power 2 является аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч, которая способна обеспечить до 15 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Поддержка быстрой зарядки позволяет полностью зарядить ее всего за 2 часа.





Также новинка располагает 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей, восьмиядерным процессором, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13- и 5-мегапиксельной камерами. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat.