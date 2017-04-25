Ужастик Outlast 2 поступил в продажу. Средняя оценка игры после публикации 31 обзора составляет 77 баллов. Для сравнения, оригинальная игра была оценена в среднем на 80 баллов, сообщает InGame .

Пользовательские оценки Outlast 2 в Steam «очень положительные». На данный момент количество отзывов приближается к отметке в одну тысячу. Игру хвалят за хорошо переданную атмосферу страха и ужаса, кричащую жестокость, хорошую графику и звук. При этом ее ругают за посредственный сюжет, чередование одних и тех же игровых моментов, а также принудительные сцены побега.





Outlast 2 – это история про репортера Блэйка Лангерманна, который вместе со своей женой Линн расследует таинственные обстоятельства убийства беременной женщины. Расследование приводит супругов в вглубь Аризонской пустыни, где они повергаются нападкам психически неуравновешенных личностей.