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Ужастик Outlast 2 ругают за посредственный сюжет

26.04.2017 15:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ужастик Outlast 2 поступил в продажу. Средняя оценка игры после публикации 31 обзора составляет 77 баллов. Для сравнения, оригинальная игра была оценена в среднем на 80 баллов, сообщает InGame.

Пользовательские оценки Outlast 2 в Steam «очень положительные». На данный момент количество отзывов приближается к отметке в одну тысячу. Игру хвалят за хорошо переданную атмосферу страха и ужаса, кричащую жестокость, хорошую графику и звук. При этом ее ругают за посредственный сюжет, чередование одних и тех же игровых моментов, а также принудительные сцены побега.

Ужастик Outlast 2 ругают за посредственный сюжет

Outlast 2 – это история про репортера Блэйка Лангерманна, который вместе со своей женой Линн расследует таинственные обстоятельства убийства беременной женщины. Расследование приводит супругов в вглубь Аризонской пустыни, где они повергаются нападкам психически неуравновешенных личностей.

 
 
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Ужастик Outlast 2 поступил в продажу. Средняя оценка игры после публикации 31 обзора составляет 77 баллов....

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