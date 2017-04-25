Рынок игровых приставок может прийти в упадок в ближайшие два-три года. Такое мнение высказал известный аналитик Майкл Пактер, сообщает InGame .

По его словам, смартфоны и компьютеры вытеснят приставки. Уже в 2019-2020 годах программное обеспечение консолей можно будет запускать на PC. Еще через десять лет консольные блокбастеры станут доступны и на смартфонах, которые позволят выводить картинку на экран телевизора.





Это приведет к резкому снижению спроса на игровые приставки. Покупать их будут лишь те, кому интересные эксклюзивные проекты. При этом это будут либо богатые, либо ленивые люди.

Также Пактер отметил, что крах рынка консолей не за горами, поскольку каждое последующее поколение продается в вдвое хуже предыдущего.