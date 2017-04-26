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На что обратить внимание при выборе холодильника, как дольше сохранить свежесть находящихся в нем продуктов, а от хранения какой пищи в холодильнике лучше отказаться, читайте в новом выпуске проекта «Секреты бытовой техники».



Фото: pixabay.com

На что обратить внимание при покупке

При выборе прежде всего стоит определиться с габаритами устройства.

Типоразмеров существует достаточно много, но оптимальным решением станут двухкамерные модели «европейского» типа со стандартной шириной и глубиной (примерно 60 см на 60 см) и высотой 178−205 см. Морозильное отделение в таких моделях обычно расположено внизу.



Фото: TUT.BY

В Беларуси потребитель в первую очередь смотрит на высоту. Однако внимание стоит обращать и на внутренний полезный объем. Разница в объеме при одинаковой высоте может достигать 20%. Достигается это, в том числе, за счет уменьшения толщины боковых стенок.

Что нельзя хранить в холодильнике

Не все продукты хорошо переносят холод — в морозильной или холодильной камерах некоторые из них лучше не хранить. Там они лишь скорее испортятся и потеряют практически все свои полезные свойства.

Многие тропические фрукты (бананы и дыни, манго, киви, апельсины и другие цитрусовые) под воздействием низких температур достаточно быстро загнивают. Их лучше держать в сухом и темном месте — например, в кухонном шкафчике.





Там незрелые фрукты при комнатной температуре через несколько дней достигнут оптимальной кондиции.

Картофель также плохо переносит холод — при температуре ниже 7 °C картофельный крахмал превращается в сахар, поэтому подмороженная картошка приобретает сладкий привкус. Ее следует хранить в сухости при средних температурах.

Из-за отсутствия циркуляции воздуха и избыточной влаги в холодильниках также не стоит оставлять репчатый лук и чеснок — в условиях пониженной температуры лук быстро сгниет, при этом наполняя холодильник неприятным запахом. Чеснок при отсутствии воздуха сразу высыхает.





Лук лучше поместить в сетку и оставить в темной кладовке. Чеснок можно хранить в плетеных вязанках, развешанных на стенах кухни, или в мешочках из плотной и натуральной ткани — лучше всего вместе с луковой шелухой.

В холодильнике также не рекомендуется хранить помидоры. В холоде их текстура меняется, они становятся более мягкими и рыхлыми.

Это происходит из-за разрушения внутренних мембран плода — низкие температуры прекращают созревания томатов, за счет чего они становятся практически безвкусными. Их также лучше всего хранить в темном сухом и теплом месте.





При температуре ниже 12 °C оливковое масло может помутнеть и приобрести горький привкус — в холодильнике ему не место. В нем также не стоит хранить мёд — при низкой температуре он кристаллизуется и теряет практически все свои полезные свойства.

Полезные функции: система No Frost, «зоны свежести» и холодильники с отдельными охлаждающими контурами

Система No Frost — одна из самых полезных функций в современных холодильниках, которая сегодня присутствует даже в моделях средней ценовой категории.





В аппаратах с такой системой охлаждается воздух, который вентиляторами подается в камеру, а влажность снижается за счет специального испарителя. Продукты в таком случае охлаждаются быстрее и равномернее, не примерзают друг к другу, а сам холодильник не нужно периодически размораживать.

Единственный существенный минус моделей с системой No Frost — сухой воздух. Продукты в нем быстро заветриваются и высыхают — хранить их необходимо только в специальных герметичных упаковках.

Во многих холодильниках сегодня также есть специальные «зоны свежести». Отдельные контейнеры в холодильном отделении, в которых поддерживается оптимальная температура и влажность для качественного хранения тех или иных продуктов.





Существует два вида таких зон. Для охлажденного мяса, рыбы, морепродуктов и некоторых сыров оптимальна температура от -1−0°С, а уровень влажности — 50−60%. Это зона сухой свежести.

Для хранения овощей и зелени больше всего подходит температура в пределах 0−2°С и уровень влажности 90−95% — зона влажной свежести.

Чаще всего контроль уровня влажности в этих зонах ведется механически. Для этого нужно открывать или закрывать специальные заслонки на контейнерах. Но существуют модели, где эта обязанность ложится на электронику, правда и стоят они существенно дороже.

Как правильно хранить продукты в холодильнике

Продукты различных типов следует хранить отдельно друг от друга — так их запахи не будут перемешиваться между собой.





Также не стоит держать сырую рыбу и мясо рядом с готовыми блюдами — первые могут послужить источником заражения микробами уже приготовленной пищи. Это же правило касается овощей и фруктов — их нужно хранить в отдельных контейнерах, поскольку они могут ускорять гниение друг друга.

Кстати, в холодильнике можно хранить хлеб. Лучше всего — в морозильной камере при температуре около -20°С, предварительно порезав его на отдельные кусочки и завернув их в фольгу. В таком случае хлеб сможет сохраниться вплоть до одного месяца.

Различную консервацию в холодильнике лучше не оставлять. Она имеет достаточно большой срок хранения и, как правило, не прихотлива к температурному режиму.





Кроме того, большое количество банок может негативно отразиться на других продуктах, ведь в загруженном холодильнике нарушается циркуляция воздуха и общий температурный режим.

Второй проблемой является смешивание запаха морозильной и холодильной камер. Эту проблему решают холодильники с раздельными охлаждающими контурами для морозильного и холодильного отделений. В аппаратах Samsung эта функция называется Twin Cooling.

В такой системе компрессор один, а системы циркуляции воздуха – две. Потоки холодного воздуха, охлаждающие обе камеры, циркулируют независимо друг от друга, сухой холодный воздух из морозильной камеры не попадает в холодильную, а запахи между отделениями не смешиваются.





В холодильнике у каждой полки свой температурный режим. В двухкамерных моделях снизу холодно, а сверху — теплее (горячий воздух всегда стремится вверх). Самое теплое место в любом аппарате — дверца.

Специальная металлическая охлаждающая перегородка Metal Cooling, разработанная Samsung, поддерживает оптимальную температуру и свежесть продуктов. Благодаря высокой теплопроводности она сохраняет холод и быстро восстанавливает тепловой режим, когда дверца холодильника закрывается.





Если вы не уверены, где лучше расположить тот или иной продукт, пользуйтесь простым принципом. То, что быстро портится — в холодную зону. Более «стойкие» продукты — в теплую.

Чтобы холодильник проработал дольше

Первое, о чем стоит подумать при покупке холодильника — это о месте его будущего размещения.

Если в вашем холодильнике радиатор размещается на задней стенке то его нельзя ставить вплотную к стене и не стоит задвигать агрегат в тесные ниши — это помешает циркуляции воздуха. Во многих современных моделях радиатор расположен в боковых стенках. Это позволяет ставить холодильник вплотную к стене.





Чтобы при работе холодильник не вибрировал, его необходимо правильно установить — он не должен касаться стен или другой бытовой техники (особенно отопительных приборов).

Также не следует ставить его на пол с подогревом — это может привести к поломке агрегата.

Поддерживайте чистоту уплотнителя двери холодильника. При ее правильной работе холодный воздух остается внутри агрегата, а теплый — снаружи. Уплотнитель нужно чистить с помощью мыла и воды (боле агрессивных моющих средств лучше избегать).

Чтобы уплотнитель прослужил как можно дольше, нужно правильно открывать дверь холодильника. Для этого нужно пользоваться только ручкой дверцы или специальной кнопкой — если сминать уплотнитель пальцами, он быстро придет в негодность.

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Ваш новый холодильник Samsung Space Max отлично встанет на место старого, но продуктов в него поместится больше. Совершенная технология Space Max позволила сделать стенки тоньше и увеличить объем внутренней камеры без ущерба для энергоэффективности.