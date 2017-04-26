Несколько раз в месяц от основной железнодорожной ветки на станции Фариново в 30 км от Полоцка отправлялся с виду обычный состав: несколько пассажирских вагонов и маневровый тепловоз. Но если внимательно присмотреться, то в вагонах не было пассажиров, а сам состав сворачивал прямо в лес по неприметной ветке.





Что везли эти вагоны, долгое время оставалось тайной, как и их пункт назначения. За этими секретами долгое время охотилась американская разведка, накопившая десятки папок с грифом «Секретно».





Продолжая цикл «Осколки империи», 42.TUT.BY и Egor Budgawl побывали в некогда секретной зоне, где кроме ядерных ракет располагалось советское оружие возмездия — система «Периметр», прозванная на Западе Dead Hand, а буквально — «Мертвая рука».

Шесть километров обороны

Наш путь лежит в бывший военный городок, расположенный в Полоцком районе, неподалеку от г. п. Ветрино. Сегодня он находится в полуразрушенном состоянии, дороги изобилуют ямами, а от КПП, некогда охранявшего въезд, осталась кучка строительного мусора.





Чуть дальше — жилые дома, ДОСы, как называют их местные, — между прочим, самое комфортное жилье городского типа в этом месте. В одном из них проживает последний командир 402-го гвардейского Дновского Краснознамённого ордена Кутузова ракетного полка Василий Макатерчик.





Человек, ставший свидетелем крушения империи (при нем последние ракеты были выведены с позиций в Фариново), мог только наблюдать, как приходит в упадок некогда грозный секретный объект.

— Раньше фариновский лес обходили стороной даже самые отчаянные грибники. Потому что вместо сбора сыроежек можно было запросто заняться изучением стен в кабинете особиста, если случайно забрести не туда, — рассказывает Василий Михайлович. — Периметр обороны насчитывал почти шесть километров. На особо опасных направлениях находились бетонные доты, участок опоясывали ряды колючей 12-нитиевой проволоки, все это контролировалось охранной системой «Тантал», а на самых подступах к ангарам стояло электрическое заграждение с предупреждающими табличками.



Подземный проход под высоковольтным заграждением.

Вся информация стекалась в специальное помещение, где дежурный на пульте мог видеть, в каком месте происходило нарушение периметра. Туда оперативно высылалась спецгруппа — несколько вооруженных бойцов. .





Первое, что мог увидеть случайно забредший к этому месту грибник, — предупреждающие таблички, затем шли ряды колючей проволоки, после чего была натянута охранная система «Тантал», последний рубеж — стационарное электризуемое заграждение «Сетка П-100», на которое подавалось напряжение 1650 Вольт. После него снова шло проволочное заграждение, чтобы под удар электротоком не попали свои же солдаты.



Ракеты перевозились в неприметных железнодорожных вагонах, замаскированных под пассажирские. Специально проведенная вглубь позиций ветка позволяла снабжать полк всем необходимым, не привлекая лишнего внимания.

Чтобы дежурная группа смогла без проблем пройти через электрическое заграждение, были предусмотрены подземные проходы. Кстати, «Сетка П-100» не только охраняла периметр базы, но и в редких случаях пополняла солдатский рацион за счет неосторожных зайцев и кабанов.

Охота на «Пионера»

Для ракетчиков было жизненно важным скрытно выдвинуться на пусковую позицию. Ведь в боевой обстановке обнаруженный противником ракетный комплекс подвергался опасности уничтожения.



Эта памятная табличка — все, что осталось от полка, которым командовал Василий Макатерчик.

— Упражнение по скрытному выходу на позицию разрешалось сдавать только на «хорошо» или «отлично». Любая другая оценка была чревата взысканиями и выговорами, а могли и вовсе с должности снять, поэтому маскировке уделялось очень серьезное внимание. Где находятся все боевые позиции, знал только узкий командования полка. Во время учений рации работали только на прием, принимались все меры, чтобы нас нельзя было засечь никакими средствами разведки. Учитывалась спутниковая обстановка в данный период период времени.



РСД-10 «Пионер» (SS-20 Saber). Фото: militaryrussia.ru

Секретные карты, на которых были отмечены позиции, хранились в сейфе. Конверты с данными выдавались непосредственно перед учениями, и вскрывали их только командиры дежурных сил.

У каждого полка было по несколько боевых позиций и две-три учебно-боевые, последние постоянно менялись. Их оборудованием занималось специальное подразделение инженерных войск. Неприметными должны быть не только позиция, но и сам маршрут.



Ангар, где хранились ракеты Р-12, которые были на вооружении полка до "Пионеров".

Перед совершением марша со стационара на боевые позиции солдаты должны был по тревоге занять боевые посты. На боевых позициях каждый агрегат имел свое место, личный состав находились в жилом городке. В случае необходимости выхода на боевую позицию объявлялась тревога и в установленная время к своим агрегатам прибывали дежурные расчеты.

Каждая пусковая установка тщательно маскировалась специальной сетью и подручными средствами, в том числе еловыми лапками. Колонну сопровождали вооруженные арьергард и авангард, в случае нападения они должны были уничтожить диверсантов противника.



Заметить сверху замаскированные ангары было чрезвычайно сложно.

Во время учебных выходов проверять позиции ракетчиков прилетали вертолеты, с которых делались снимки. Пока драм определялось, насколько хорошо были замаскированы пусковые установки и давалась оценка. Замеченные недостатки оперативно устранялись.



Оставшиеся от ракеты Р-12 ангары (об этих ракетах мы писали ранее ). Возле каждой пусковой позиции были построены подобные ангары, где хранились дизель-генераторы, насосы и другое необходимое для запуска ракеты оборудование.

— Во время учений Запад-81, когда я был еще заместителем командира ракетного полка (в Слониме) 49-й гвардейской ракетной Станиславско-Будапештской Краснознаменной дивизии, наш полк готовился к параду, на одном из полигонов в Беларуси. К месту парада прибыли своевременно, но было принято решение ракетный комплекс не показывать. Что касается маскировки, то во время учений наш полк принимал участие и занимал одну из учебно-боевых позиций. Командование приняло решение проверить способности маскироваться и один из авиационных полков получил приказ обнаружить, где находится техника, однако летчикам сделать не удалось. За это ракетчики были поощрены.



До сих пор узнаваемо место, где находилась позиция ракет Р-12. Место нахождения пусковых установок "Пионер" по решению командования были разобраны, а место - взорвано.

Спрятать огромный подвижный грунтовый комплекс РСД-10 «Пионер» (SS-20 Saber), длина которого 19,316 м, а высота — 4,3 м, задача не из легких, тем более нас застали на марше. Поэтому в ход пошли и маскировочные сети, и ветки, и любой подручный материал.

К тому моменту, когда над нами стали кружить самолеты с барановичской авиабазы, мы были надежно укрыты. Авиация сделала несколько заходов, но обнаружить ничего не смогла. Поэтому вылетел лично командир авиабазы, но и он вернулся ни с чем.

«Мертвая рука» — останки базы советского SkyNet

Командный пункт ракетного полка находился в специальным обвалованном бункере. Первые этажи занимали штабные помещения, второй — узел связи и помещения, откуда велось управление ракетными комплексами. Впрочем, ответный удар был гарантирован всегда. И не только благодаря укреплениям.



Вход в заброшенный двухэтажный командный бункер.

Всего в нескольких десятках километров от 402-го полка возле деревни Пашки располагался ничем не примечательный 249-й. Те же ангары, похожая инфраструктура, но только меры секретности строже и особый отбор офицеров и прапорщиков. Ведь здесь располагалась самая секретная разработка Советского Союза, настоящее оружие апокалипсиса — система «Периметр», прозванная на Западе «мертвой рукой».



Вход в один из бункеров базы, где размещался белорусский компонент «Периметра»

«Мертвая рука» была способна анализировать изменение военной и политической обстановки в мире — машина оценивала команды, поступавшие за определенный период времени, и на их основании могла сделать вывод, что в мире «что-то не так».

Если мозг «Периметра» решал, что по стране нанесен ядерный удар и все руководство уничтожено, то система активизировалась, чтобы выпустить по врагу весь оставшийся ядерный арсенал. «Периметр» мог довести команду не только до ракет шахтного базирования, но и до ракетных подводных лодок, оснащенных ядерным оружием, пунктов управления ВВС, ВМФ и РВСН, самолетов морской и дальней ракетоносной авиации.

Уникальный комплекс "Горн"

Дорога к воинской части ведет через лес и основательно разбита спецтехникой. Проходит больше 20 минут постоянных скачек по ухабам, пока удается найти место расположения некогда секретного объекта.







Дорогу к некогда секретной части «охраняет» дот «Линии Сталина». Каждая империи оставляла свой след на территории нашей страны.

Здесь дислоцировался комплекс «Горн», на вооружении которого находились не совсем обычные подвижные грунтовые ракетные комплексы «Пионер» средней дальности. Дело в том, что начинка у них была не боевая — вместо ядерных ракет они несли командные. Василий Михайлович посл снятия этого полка с боевого дежурства на некоторое время был закреплен для поддержания зданий и сооружения в сохранности.



Останки некогда секретного объекта, где нес дежурство «Горн»

— Когда у нас началась перестройка, был подписан договор о сокращения ядерного оружия. И в соответствии с договором проверять наши военные объекты приезжали комиссии: наши к американцам, а американцы к нам. Сначала их делегации приезжали в Москву, откуда по их требованию сопровождающие лица должны были отвезти их в любую ракетную часть, которую они укажут. При моем командовании они приезжали в 402-й полк несколько раз. Общались только с переводчиком, однако у нас были подозрения, что часть проверяющих хорошо говорит по-русски.



Ангар, где хранилась техника ПГРК "Пионер", вооруженных комплексом "Горн".

Комплекс «Горн» был уникальным. В отличие от стационарных шахтных ракет системы «Периметр», его пусковые установки находились постоянно в движении. И уничтожить их одним ударом было практически невозможно.













— Один из дивизионов полка, вооруженный комплексом «Горн», постоянно нес боевое дежурство в полевых условиях. Где находились пусковые подвижные грунтовые комплексы, было строжайшей тайной, остальные находились на стационаре. В случае начала атомной войны для удара возмездия достаточно было того, чтобы взлетела хотя бы одна ракета. Во время полета командная ракета каждые 15 секунд передавала команду на пуск всем уцелевшим ракетам, размещенным в шахтах, на подводных лодках, подвижных комплексах. Плюс этот сигнал дублировался при помощи спутников из космоса.

Американцы очень боялись этого оружия, поэтому настояли, чтобы оно было уничтожено. «Горн» — сугубо оборонительное оружие, которое удерживало США от превентивного ядерного удара, ведь ответ был гарантирован.

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