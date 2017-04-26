МИНСК, 27 апр — Sputnik. Сервис такси Gett приобретает разработанный в Минске проект Juno, заявили накануне профильные издания со ссылкой на заявление гендиректора Gett Taxi.



© REUTERS Tyrone Siu Uber могут оштрафовать в Калифорнии на $1 млн из-за пьяных водителей

Juno — созданный "отцами" Viber Тальмоном Марко и Игорем Магазинником проект по онлайн-вызову такси. Сервис пока действует лишь в Нью-Йорке, хотя его центр разработки — в Минске.

Один из главных конкурентов компании по бронированию такси Uber — Gett Taxi — объявил в среду о намерении купить Juno. Как сообщается, сумма сделки составит порядка 200 миллионов долларов.

Таким образом, к Gett перейдет весь Juno — не только сам сервис, но также разработки, а также сотрудников. В минском центре разработки Juno работают порядка сотни человек.

После развития в США сервис может расшириться и на 100 европейских городов.

Марко и Магазинник успешно работают с минскими программистами не первый раз — ранее они создали мессенджер Viber, один из центров разработки которого также находится в Минске. Сегодня приложением пользуются порядка 800 миллионов человек.