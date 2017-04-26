Дональд Трамп может заказать колу себе в кабинет нажатием красной кнопки на рабочем столе. Об этом рассказало агентство Associated Press в интервью о первых ста днях работы президента США.



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«Как человек, привыкший к богатству и его атрибутам, Трамп влился в жизнь в резиденции президента, часто обращая внимание гостей на элементы исторических интерьеров, — рассказывает репортер AP. — После нажатия красной кнопки на столе Резолют, которой несколько десятилетий пользовались президенты, вскоре появился дворецкий Белого дома с кока-колой для президента».

Существует миф о том, что красная кнопка на рабочем столе президента США может начать ядерную бомбардировку. На самом деле, приказ запустить ракеты передается расчетам пусковых установок при помощи зашифрованных кодов, которые хранятся в ядерном чемоданчике. Чтобы получить к ней доступ, президент должен верифицировать свою личность при помощи специальной пластиковой карточки.