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На столе Трампа заметили красную кнопку для заказа колы
27.04.2017 11:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Дональд Трамп может заказать колу себе в кабинет нажатием красной кнопки на рабочем столе. Об этом рассказало агентство
«Как человек, привыкший к богатству и его атрибутам, Трамп влился в жизнь в резиденции президента, часто обращая внимание гостей на элементы исторических интерьеров, — рассказывает репортер AP. — После нажатия красной кнопки на столе Резолют, которой несколько десятилетий пользовались президенты, вскоре появился дворецкий Белого дома с кока-колой для президента».
Существует миф о том, что красная кнопка на рабочем столе президента США может начать ядерную бомбардировку. На самом деле, приказ запустить ракеты
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Дональд Трамп может заказать колу себе в кабинет нажатием красной кнопки на рабочем столе. Об этом рассказало агентство Associated Press в интервью о первых ста днях...
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