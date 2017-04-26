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Топором в живот: северокорейские спецназовцы показали опасные трюки

27.04.2017 12:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Трюки спецназовцев из КНДР настолько опасны, что кажутся фантастическими. Репортаж, посвященный северокорейской армии показал телеканал Choson TV.

Топором в живот: северокорейские спецназовцы показали опасные трюки
Изображение: youtube.com

Бойцы переносят удары топором прямо в торс, ломают рукой десятки кирпичей, падают на битое стекло, сгибают телом стальные прутья. За выступлениями лично наблюдал Ким Чен Ын.

В Северной Корее разработан собственный вид рукопашного боя — кёксульдо. Это боевое искусство включает в себя работу с ножом, пистолетом, автоматической винтовкой и прочим.

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Северная Корея располагает самым большим количеством подготовленных бойцов спецназа — более 88 000 человек. Руководит спецподразделениями Бюро управления легкой пехотой и Разведуправление Генштаба КНДР.

Спецназ КНДР делится на три части: разведывательные части, легкая пехота и снайперские части. На эти подразделения возлагаются задачи по диверсионно-разведывательным операциям в тылу противника, а также поддержке агентуры. В случае начала боевых действий спецназовцы должны открыть «второй фронт» в тылу врага, максимально используя методику ведения партизанской войны.

 
 
 
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Трюки спецназовцев из КНДР настолько опасны, что кажутся фантастическими. Репортаж, посвященный северокорейской армии показал телеканал Choson TV.

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