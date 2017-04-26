Во время раскопок в Сан-Диего американские археологи нашли кости мастодонта со следами повреждений, которые, по-видимому, нанесли древние люди. Датировка костей показала, что мастодонт жил около 130 тысяч лет назад, то есть почти на 100 тысяч лет раньше наиболее общепринятого времени заселения Америки и гораздо раньше выхода людей современного типа из Африки. Исследование опубликовано в Nature, коротко о нем рассказывает издание N+1 .



Изображение: San Diego Natural History Museum / Business Insider

В настоящее время существуют две основные теории заселения Америки. Согласно теории сухопутного моста, древние люди впервые мигрировали в Северную Америку 13−18,5 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода. По другой версии, первичное заселение континента произошло гораздо раньше, 21−40 тысяч лет назад, а впоследствии было еще несколько волн миграции. Сторонники обеих теорий согласны в том, что палеоиндейцы попали в Северную Америку из Азии по Берингову перешейку — сухопутному мосту, который возникал на месте Берингова пролива несколько раз.

Новые находки американских археологов могут отодвинуть дату первого заселения континента на 100 тысяч лет назад. Более того, в этом случае, первыми поселенцами оказываются не современные люди, Homo Sapiens, которые мигрировали из Африки примерно 50−90 тысяч лет назад, а другие виды людей, ныне вымершие. Например, неандертальцы, жившие 100 тысяч лет назад на территории от Западной Европы до Южной Сибири, или денисовцы, которые, по-видимому, расселились в Азии.

Кости мастодонта (другое название — американский мамонт) и камни, о которых начали спорить ученые, были найдены в 1992 году во время работ по ремонту дороги на окраине Сан-Диего. За пять месяцев раскопок археологи нашли бивни, коренные зубы, кости конечностей, несколько позвонков и ребер. Некоторые кости были расколоты или разбиты, на некоторых были заметны следы от ударов. Рядом с ними исследователи обнаружили пять крупных камней, служивших, по их мнению, «молотом» и «наковальней», на которых раскалывали кости. На камнях ученые нашли отметины от ударов, царапины и сколы. Кроме того, здесь же были обнаружены отколовшиеся фрагменты костей и камней.

Ученые провели эксперимент, во время которого пытались расколоть каменными орудиями «свежие» кости слонов и коров. Оказалось, что на костях появлялись похожие отметки, а на камнях — царапины и сколы, аналогичные тем, которые были обнаружены в Сан-Диего.



Изображение: San Diego Natural History Museum / Business Insider

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Авторы работы выдвинули несколько предположений. Во-первых, кости мамонта могли разбить древние люди, может быть для того, чтобы достать мозг или сделать из них орудия. Во-вторых, их могли разгрызть хищники. Кроме того, останки мамонта могли раздавить осадочные породы, а камни к ним мог принести поток воды.

По мнению авторов работы, особенности поврежения костей говорят о том, что они были разбиты именно древними людьми. Альтернативные версии их появления выглядят, по их мнению, неубедительными. Во-первых, никто из плейстоценовых хищников не мог разгрызть бедренную кость недавно убитого мамонта или сделать на ней зубчатый надрез. К тому же найденные рядом осколки костей свидетельствуют о том, что их разбивали камнем, служившим молотом. Что касается предположения, что мамонта раздавили осадочные породы, то по словам ученых, оно тоже не годится. Гораздо более хрупкие позвонки и ребра мастодонта остались целы, а массивные бедренные кости были раздавлены. Это говорит скорее о том, что кости были избирательно «обработаны» людьми. И, наконец, и камни, и животное были найдены в слое песка, других камней поблизости археологи не нашли. Так что, по-видимому, камни принесли с собой люди, а не водный поток.



Разбитые кости мамонта, найденные при раскопках. Изображение: Steven Holen et al. / Nature, 2017

После завершения раскопок ученые в течение нескольких лет пытались датировать останки мамонта. Датировка радиоуглеродным методом ничего не дала, так как в костях не сохранилось достаточного количества коллагена, необходимого для исследования. Определить возраст отложений, в которых нашли останки, с помощью оптического датирования тоже оказалось невозможно. Этот метод определяет возраст пород не старше 100 тысяч лет, в данном случае отложения оказались более древними. В конце концов, определить возраст мамонта удалось с помощью ураново-ториевого метода, который позволяет датировать останки возрастом до 500 тысяч лет. В данном случае оказалось, что мамонт жил 130,7± 9,4 тысяч лет назад.

«Я уверен, что многие мои коллеги отнесутся к [находке] весьма скептически. Я этого ожидаю. Это гораздо, гораздо раньше, чем время, когда, по мнению большинства археологов, гоминины заселили Северную Америку», — говорит ведущий автор работы, доктор Стивен Холин (Steven Holen) из Музея естественной истории Сан-Диего.

Действительно, в научном сообществе после появления публикации развернулась бурная полемика. Часть археологов склонна согласиться с доказательствами, приведенными авторами исследования. Так, Аластер Пайк (Alistair Pike) из университета Саутгемптона, специализирующийся на датировании урановым методом, говорит, что он не видит очевидных недостатков в проведенном анализе и дата должна быть точной. Археолог Эрелла Ховерс (Erella Hovers) из Еврейского университета в Иерусалиме, которая рецензировала статью, поступившую в Nature, утверждает, что приведенные авторами статьи доказательства ее убедили. «Это ошеломляюще», — считает она. «[Результат] оставляет тонну вопросов, потому что мы знаем только то, что в этом месте и в это время были какие-то люди, и ничего больше».



Изображение: San Diego Natural History Museum / Business Insider

Однако другие исследователи настроены более скептически. Так, эволюционный генетик Понтус Скоглунд (Pontus Skoglund) из Гарвардской медицинской школы считает, что возраст останков можно было бы определить, собрав и проанализировав ДНК мамонта. Археолог Дэвид Мелтцер (David Meltzer) из Южного методистского университета в Далласе считает, что археологических доказательств недостаточно, чтобы делать настолько серьезные утверждения. Его коллеге Джону МакНаббу (John McNabb) из университета Саутгемптона кажется странным, что в Сан-Диего не нашлось других следов присутствия древних людей. К тому же, он считает, что разбитые кости нужно было изучить более детально.

Спор о том, как люди заселили Америку, является одним из самых активных и острых в современной археологии. Так, недавно ученые подвергли сомнению традиционный сценарий заселения Америки, согласно которому переселенцы пересекли Канаду по коридору между двумя ледниковыми щитами. Новые данные указывают на то, что они проникли на континент каким-то другим путем.