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Российский генштаб: США получат оружие глобального удара уже в 2020 году
27.04.2017 16:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В США разрабатывается оружие, способное уничтожить любую цель на планете в течение часа. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Познихир, первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России, передает «
По его словам, поступление первых комплексов в американские вооруженные силы планируется в 2020 году. По данным российского генерала, эти средства предназначены для нанесения внезапных упреждающих ударов и должны обеспечить уничтожение любых целей в любой точке земного шара в течение одного часа с момента принятия решения.
Ранее
По словам Познихира, к 2022 году США будут располагать более чем тысячей ракет ПРО. Это больше, чем число боевых блоков российских межконтинентальных баллистических ракет.
Генерал также заявил, что наращивание потенциала ПРО США стимулирует гонку вооружений и вынуждает другие государства принимать ответные меры, — передает «
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В США разрабатывается оружие, способное уничтожить любую цель на планете в течение часа. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Познихир, первый заместитель...
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