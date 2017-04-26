В США разрабатывается оружие, способное уничтожить любую цель на планете в течение часа. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Познихир, первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России, передает « Интерфакс ».



Гиперзвуковой летательный аппарат X-51 WaveRider. Фото: airwar.ru

По его словам, поступление первых комплексов в американские вооруженные силы планируется в 2020 году. По данным российского генерала, эти средства предназначены для нанесения внезапных упреждающих ударов и должны обеспечить уничтожение любых целей в любой точке земного шара в течение одного часа с момента принятия решения.

Ранее стало известно , что в США разрабатываются специальные гиперзвуковые ракеты для концепции быстрого глобального удара (Prompt Global Strike, PGS). Они будут способны поражать цели, атакуя из ближнего космоса.

По словам Познихира, к 2022 году США будут располагать более чем тысячей ракет ПРО. Это больше, чем число боевых блоков российских межконтинентальных баллистических ракет.

Генерал также заявил, что наращивание потенциала ПРО США стимулирует гонку вооружений и вынуждает другие государства принимать ответные меры, — передает « РИА Новости ». Развертывание американской противоракетной системы нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений и осложняет диалог по вопросам ядерного разоружения.