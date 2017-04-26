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Весенний сезон 14 ИТ-Спартакиады стартовал 22 апреля
27.04.2017 16:56 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Открытие весеннего сезона 14-ой Республиканской
Честь своих компаний в весеннем сезоне 14 ИТ-Спартакиады будут отстаивать команды
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Информационными партнерами весеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады выступают: белорусский хардварный портал
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Открытие весеннего сезона 14-ой Республиканской ИТ-Cпартакиады состоялось в субботу 22 апреля. Первый комплект медалей компаниям предстояло разыграть в турнире по...
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