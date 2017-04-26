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Весенний сезон 14 ИТ-Спартакиады стартовал 22 апреля

27.04.2017 16:56 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Открытие весеннего сезона 14-ой Республиканской ИТ-Cпартакиады состоялось в субботу 22 апреля. Первый комплект медалей компаниям предстояло разыграть в турнире по спортивному покеру, который прошел в Poker Club Zett, пр-т Машерова, 17 (Казино «Белая Вежа»).

Честь своих компаний в весеннем сезоне 14 ИТ-Спартакиады будут отстаивать команды EPAMIBAISsoftTUT.BYA1QAHelmesInteticsEffectiveSoftiTechARTCreacept. Соперники  будут бороться  за чемпионский титул в четырех дисциплинах: спортивном покере, лазертаге, мини-футболе, а также в новом для ИТ-Спартакиады турнире – по бадминтону. Соревнования будут проходить по субботам и воскресеньям на лучших столичных спортплощадках. 

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Весенний сезон 14 ИТ-Спартакиады стартовал 22 апреля


 

 

Информационными партнерами весеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады выступают: белорусский хардварный портал Techlabs.by, портал о работе в сфере информационных технологий It-job.by, портал о работе в IT Dev.by, портал 42.tut.by, специализирующийся на новостях байнета ресурс Bybanner.com, афиша международных бизнес-событий и сервис продажи билетов Афиша Belbiz, портал любительского спорта Оnetimer.by. Генеральную информационную поддержку мероприятию традиционно обеспечивает проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY.


Следите за расписанием и новостями соревнований на сайте it-spartakiada.by, а также в группах проекта на Facebook и ВКонтакте!

 
Теги: Новости
 
 
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Открытие весеннего сезона 14-ой Республиканской ИТ-Cпартакиады состоялось в субботу 22 апреля. Первый комплект медалей компаниям предстояло разыграть в турнире по...

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