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Замена экрана Galaxy S8 стоит 250 евро

27.04.2017 13:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung может неплохо заработать на разбитых смартфонах Galaxy S8. Польские авторизированные сервисные центры просят за замену стекла в данном аппарате около 250 евро, что составляет примерно треть его розничной стоимости. Для сравнения, замена экрана Galaxy S7 edge обойдется в 200 евро.

Galaxy S8 оснащен «безграничным» 5,8-дюймовым экраном с разрешением 2960 x 1440 пикселей, восьмиядерным процессором Exynos 8895, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти. Основная камера представлена 12-мегапиксельным датчиком изображения с системой оптической стабилизации и диафрагмой от F/1,7, а для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Замена экрана Galaxy S8 стоит 250 евро

Аппаратной кнопки Home нет, а сканер отпечатков теперь расположен рядом с тыльной камерой. Дополнительную безопасность обеспечивает сканер глаза. Корпус устройства защищен от воды и пыли, а внутри него спрятана аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.

 
 
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Компания Samsung может неплохо заработать на разбитых смартфонах Galaxy S8. Польские авторизированные...

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