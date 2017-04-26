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iPhone 8 получит сдвоенную камеру и встроенный в экран сканер отпечатков

27.04.2017 13:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфон iPhone 8 получит сдвоенную камеру с вертикально расположенными модулями. Об этом свидетельствует утекшая в Сеть чертежная схема устройства.

Также на снимке можно заметить большой круглый элемент, который указывает на поддержку беспроводной зарядки. Прорези для сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне нет. Это означает, что он будет встроен прямо в экран.

iPhone 8 приписывают 5,8-дюймовый OLED-экран от края до края. Некоторые считают, что он будет симметрично изогнутым. Другие утверждают, что компания остановилась на плоском экране из-за проблем с процессом ламинирования.

iPhone 8 получит сдвоенную камеру и встроенный в экран сканер отпечатков

Анонс юбилейного iPhone состоится в сентябре. На старте он может быть в дефиците из-за нехватки компонентов и производственных трудностей. Аналитики считают, что поставки нормализуются лишь в ноябре. Стоимость устройства составит $850-900.

 
 
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Смартфон iPhone 8 получит сдвоенную камеру с вертикально расположенными модулями. Об этом...

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