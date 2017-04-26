Мать 18-летней девушки написала ей SMS с просьбой купить продуктов, но ошиблась номером. Следующие два часа владелец номера пытался это ей объяснить. На скриншоты переписки, опубликованные на Imgur , обратило внимание издание Daily Mail .

Настойчивую женщину не остановили даже селфи взрослого мужчины, которому она случайно написала. Через полчаса общения он начал над ней подтрунивать. Беспокойную мать же волновало только одно: ее дочь должна купить продукты.

На Imgur подборку скриншотов за первые сутки посмотрели более миллиона раз. «Это настоящие американские горки эмоций», — написал один из пользователей. 42.TUT.BY перевел драматичную переписку на русский язык.



Изображение: velakskin / imgur.com

— Милая, пожалуйста, захвати молоко и мясо для обеда по пути домой

— Я уверен, вы ошиблись номером. Я уже дома

— Хватит дурачиться, ты можешь вернуться и зайти в магазин?

— Окей… Но серьезно, вы ошиблись номером. Я не пойду в магазин ради вас.

— Джесс, мне нужно, чтобы ты это купила. Иначе я не отпущу тебя с Бредом в кино сегодня вечером. Молоко, индейка и свинина.



Изображение: velakskin / imgur.com

— Хм. Молоко и индейка — звучит аппетитно, но ветчина — гадость. На какой фильм мы собираемся?

— С каких это пор ты ненавидишь свинину? Мне неважно, тебе решать. Кажется, ты хотела пойти на «Босс-молокосос»? Родители Бреда привезут тебя домой после фильма или мне тебя забрать?

— Ну… Я слышал, некоторые говорят, что он ничего. Мне никогда не нравилась свинина. Иногда мне кажется, ты просто меня не слышишь. Я у них спрошу.



Изображение: velakskin / imgur.com

— Ты могла бы вечером остановиться у магазина и подбросить нас?

— Ты странный ребенок

— Если бы ты только знала… Кстати, мне всегда хотелось получить чужое сообщение и притвориться другим человеком. Сегодня этот день настал.

— Окей?

— И у меня так много классных идей, но все они не для детей



Изображение: velakskin / imgur.com

— Ты уже сходила в магазин? Твой отец будет дома через полчаса

— Я 35-летний мужчина из Висконсина, клянусь. Я бы мог отлично вас разыграть, но не буду, так как здесь замешан ребенок. Вы ошиблись номером.

— Хватит шутить, это глупо.



Изображение: velakskin / imgur.com

— Это я и моя жена. Ваш муж наверняка придет в бешенство, если не получит мясо на обед.

— Джесс, пожалуйста, сходи за продуктами для отца. Я не шучу, кино сегодня отменяется.

— Выберите число от 1 до 10

— Кто это? Родители Брэда? Я им позвоню, если ты не прекратишь.

— ОМГ, нет.



Изображение: velakskin / imgur.com

— Вы ошиблись номером. Позвоните мне, если не верите. Я дам вам поговорить со своей женой и 5-летним сыном. Второму сыну пока только 8 месяцев, и он умеет говорить только «папа». И вы не его папа.

— Я только что говорила с его матерью. Никакого кино. Сегодня вечером ты займешься домашними обязанностями своей сестры.

— Послушайте. Я очень-очень серьезно. Вы ошиблись номером. И не наказывайте Джесс… Она вообще не в курсе того, что сейчас происходит. Позвоните мне, если не верите.



Изображение: velakskin / imgur.com

— Эта хрень — вообще не мое дело, но у меня сегодня выходной, куча времени и полная батарея на телефоне.

— Мне надоели твои игры. Увидимся через пару часов.

— Не-а. Кстати. Можно я заночую у Брэда сегодня вечером?

— Твоя кредитная карта заблокирована. Хватит — значит хватит.

— Я бы так не поступал. Как я буду жить-то?



Изображение: velakskin / imgur.com

— Где ты???

— Ну, я сходил в магазин, как вы и просили, купил индейку и молоко. Я не покупал свинину, потому что, как я раньше говорил, мне она не нравится.



Изображение: velakskin / imgur.com

— Моя жена сейчас идет в магазин, потому что нам нужен хлеб. Хотите, она что-нибудь и для вас прихватит?

— Ты опять принимаешь наркотики. Если да — выметайся из дома. И не подходи с этой дрянью к сестре.

— Ха-ха. Я не принимал с 2011 года, типа того. Но это вообще не ваше дело.

— Я твоя чертова мать, это не смешно. В 2011 тебе было 11 лет. Джесс??? Тебя ждет очень СЕРЬЕЗНЫЙ разговор вечером.



Изображение: velakskin / imgur.com

— Нет-нет, я ЧИСТ с 2011. Принимать наркотики и много пить я начал в 2000 или 2001. Кстати, я уже не верю, что вы настоящая. У меня такое чувство, что кто-то надо мной прикалывается. Но я готов подыграть.

— Ты придурок. Я ушла с работы и пришла домой, чтобы увидеть, что моя дочь спит.

После того как женщина поняла свою ошибку, она впала в настоящую ярость: начала оскорблять случайного знакомого и обвинять его в том, что сразу все не объяснил. «Ну так… Мы с Бредом можем пойти в кино вечером?» — спросил он напоследок. «Отвали», — ответила рассерженная мать.