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Картинка дня: женщина два часа отказывалась поверить, что ошиблась номером
27.04.2017 17:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мать 18-летней девушки написала ей SMS с просьбой купить продуктов, но ошиблась номером. Следующие два часа владелец номера пытался это ей объяснить. На скриншоты переписки, опубликованные на
Настойчивую женщину не остановили даже селфи взрослого мужчины, которому она случайно написала. Через полчаса общения он начал над ней подтрунивать. Беспокойную мать же волновало только одно: ее дочь должна купить продукты.
На Imgur подборку скриншотов за первые сутки посмотрели более миллиона раз. «Это настоящие американские горки эмоций», — написал один из пользователей. 42.TUT.BY перевел драматичную переписку на русский язык.
— Милая, пожалуйста, захвати молоко и мясо для обеда по пути домой
— Я уверен, вы ошиблись номером. Я уже дома
— Хватит дурачиться, ты можешь вернуться и зайти в магазин?
— Окей… Но серьезно, вы ошиблись номером. Я не пойду в магазин ради вас.
— Джесс, мне нужно, чтобы ты это купила. Иначе я не отпущу тебя с Бредом в кино сегодня вечером. Молоко, индейка и свинина.
— Хм. Молоко и индейка — звучит аппетитно, но ветчина — гадость. На какой фильм мы собираемся?
— С каких это пор ты ненавидишь свинину? Мне неважно, тебе решать. Кажется, ты хотела пойти на «Босс-молокосос»? Родители Бреда привезут тебя домой после фильма или мне тебя забрать?
— Ну… Я слышал, некоторые говорят, что он ничего. Мне никогда не нравилась свинина. Иногда мне кажется, ты просто меня не слышишь. Я у них спрошу.
— Ты могла бы вечером остановиться у магазина и подбросить нас?
— Ты странный ребенок
— Если бы ты только знала… Кстати, мне всегда хотелось получить чужое сообщение и притвориться другим человеком. Сегодня этот день настал.
— Окей?
— И у меня так много классных идей, но все они не для детей
— Ты уже сходила в магазин? Твой отец будет дома через полчаса
— Я 35-летний мужчина из Висконсина, клянусь. Я бы мог отлично вас разыграть, но не буду, так как здесь замешан ребенок. Вы ошиблись номером.
— Хватит шутить, это глупо.
— Это я и моя жена. Ваш муж наверняка придет в бешенство, если не получит мясо на обед.
— Джесс, пожалуйста, сходи за продуктами для отца. Я не шучу, кино сегодня отменяется.
— Выберите число от 1 до 10
— Кто это? Родители Брэда? Я им позвоню, если ты не прекратишь.
— ОМГ, нет.
— Вы ошиблись номером. Позвоните мне, если не верите. Я дам вам поговорить со своей женой и 5-летним сыном. Второму сыну пока только 8 месяцев, и он умеет говорить только «папа». И вы не его папа.
— Я только что говорила с его матерью. Никакого кино. Сегодня вечером ты займешься домашними обязанностями своей сестры.
— Послушайте. Я очень-очень серьезно. Вы ошиблись номером. И не наказывайте Джесс… Она вообще не в курсе того, что сейчас происходит. Позвоните мне, если не верите.
— Эта хрень — вообще не мое дело, но у меня сегодня выходной, куча времени и полная батарея на телефоне.
— Мне надоели твои игры. Увидимся через пару часов.
— Не-а. Кстати. Можно я заночую у Брэда сегодня вечером?
— Твоя кредитная карта заблокирована. Хватит — значит хватит.
— Я бы так не поступал. Как я буду жить-то?
— Где ты???
— Ну, я сходил в магазин, как вы и просили, купил индейку и молоко. Я не покупал свинину, потому что, как я раньше говорил, мне она не нравится.
— Моя жена сейчас идет в магазин, потому что нам нужен хлеб. Хотите, она что-нибудь и для вас прихватит?
— Ты опять принимаешь наркотики. Если да — выметайся из дома. И не подходи с этой дрянью к сестре.
— Ха-ха. Я не принимал с 2011 года, типа того. Но это вообще не ваше дело.
— Я твоя чертова мать, это не смешно. В 2011 тебе было 11 лет. Джесс??? Тебя ждет очень СЕРЬЕЗНЫЙ разговор вечером.
— Нет-нет, я ЧИСТ с 2011. Принимать наркотики и много пить я начал в 2000 или 2001. Кстати, я уже не верю, что вы настоящая. У меня такое чувство, что кто-то надо мной прикалывается. Но я готов подыграть.
— Ты придурок. Я ушла с работы и пришла домой, чтобы увидеть, что моя дочь спит.
После того как женщина поняла свою ошибку, она впала в настоящую ярость: начала оскорблять случайного знакомого и обвинять его в том, что сразу все не объяснил. «Ну так… Мы с Бредом можем пойти в кино вечером?» — спросил он напоследок. «Отвали», — ответила рассерженная мать.
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Мать 18-летней девушки написала ей SMS с просьбой купить продуктов, но ошиблась номером. Следующие два часа владелец номера пытался это ей объяснить. На скриншоты...
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