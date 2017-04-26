Компания Activision представила дебютный трейлер шутера Call of Duty: WWII, который создается силами студии Sledgehammer Games. Также разработчики поделились подробностями об игре, сообщает InGame.

Действие Call of Duty: WWII разворачивается на территории западной Европы в период с 1944 по 1945 годы. Протагонистом является рядовой Рональд «Ред» Дэниэлс. Авторы игры обещают возможность совершить высадку в Нормандии и побывать на всех ключевых полях сражений Европы, а также захватывающее повествование, которое позволит познать беспощадную природу конфликта с мировой державой, грозящей ввергнуть мир в пучину тирании.

Помимо одиночной кампании в игре будут кооператив с отдельной законченной историей и различные сетевые режимы. В одном из них игрокам предстоит выполнять различные задачи в ходе тех или иных исторических сражений. Также заявлен режим «Зомби-нацисты».

Call of Duty: WWII поступит в продажу 3 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.