﻿ Дополнение Forza Horizon 3 Hot Wheels сделает игру похожей на TrackMania. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дополнение Forza Horizon 3 Hot Wheels сделает игру похожей на TrackMania

27.04.2017 15:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Студия Playground Games анонсировала дополнение Hot Wheels для гоночной игры Forza Horizon 3, которое добавит в игру новые состязания с безумно скоростными петлями и гигантскими оранжевыми треками, сообщает InGame.

Дополнение Hot Wheels перенесет игроков шесть новых тематических островов, расположенных у побережья Австралии. Игровой процесс будет похож на гоночную аркаду TrackMania. Также заявлены новые автомобили, среди них Twin Mill, Rip Rod и Boneshaker.

Еще разработчики обещают выпустить бесплатное обновление, которое улучшит производительность игры, добавит новые графические настройки и поддержку нескольких популярных рулей.

Релиз дополнения Forza Horizon 3 Hot Wheels состоится 9 мая 2017 года. Обладатели сезонного пропуска получат его бесплатно. Отдельно приобрести его можно будет за $20.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студия Playground Games анонсировала дополнение Hot Wheels для гоночной игры Forza Horizon 3, которое добавит в игру...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Twitter получил $62 миллиона убыток в первом квартале 2017 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика