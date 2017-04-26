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Дополнение Forza Horizon 3 Hot Wheels сделает игру похожей на TrackMania
27.04.2017 15:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Студия Playground Games анонсировала дополнение Hot Wheels для гоночной игры Forza Horizon 3, которое добавит в игру новые состязания с безумно скоростными петлями и гигантскими оранжевыми треками,
Дополнение Hot Wheels перенесет игроков шесть новых тематических островов, расположенных у побережья Австралии. Игровой процесс будет похож на гоночную аркаду TrackMania. Также заявлены новые автомобили, среди них Twin Mill, Rip Rod и Boneshaker.
Еще разработчики обещают выпустить бесплатное обновление, которое улучшит производительность игры, добавит новые графические настройки и поддержку нескольких популярных рулей.
Релиз дополнения Forza Horizon 3 Hot Wheels состоится 9 мая 2017 года. Обладатели сезонного пропуска получат его бесплатно. Отдельно приобрести его можно будет за $20.
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Студия Playground Games анонсировала дополнение Hot Wheels для гоночной игры Forza Horizon 3, которое добавит в игру...
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