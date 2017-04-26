Студия Playground Games анонсировала дополнение Hot Wheels для гоночной игры Forza Horizon 3, которое добавит в игру новые состязания с безумно скоростными петлями и гигантскими оранжевыми треками, сообщает InGame.

Дополнение Hot Wheels перенесет игроков шесть новых тематических островов, расположенных у побережья Австралии. Игровой процесс будет похож на гоночную аркаду TrackMania. Также заявлены новые автомобили, среди них Twin Mill, Rip Rod и Boneshaker.

Еще разработчики обещают выпустить бесплатное обновление, которое улучшит производительность игры, добавит новые графические настройки и поддержку нескольких популярных рулей.

Релиз дополнения Forza Horizon 3 Hot Wheels состоится 9 мая 2017 года. Обладатели сезонного пропуска получат его бесплатно. Отдельно приобрести его можно будет за $20.