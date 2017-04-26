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Twitter получил $62 миллиона убыток в первом квартале 2017 года

27.04.2017 15:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Сервис микроблогов Twitter продолжает медленно идти ко дну. Об этом свидетельствует финансовая отчетность за первый квартал 2017 года.

Выручка за отчетный период составила $548 миллионов, тогда как годом ранее равнялась $595 миллионам. Чистый убыток составил $62 миллиона против $80 миллионов годом ранее.

Количество активных пользователей достигло 328 миллионов человек в месяц, что всего на 9 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато ежедневное количество активных пользователей выросло на 14%. Также сервис зафиксировал увеличение доходов от рекламы на 17%.

Twitter получил миллиона убыток в первом квартале 2017 года

Чистый убыток Twitter приближается к $3 миллиардам. Сервис теряет деньги из-за управленческой неразберихи и отсутствия роста пользовательской базы. В прошлом году компания была близка к продаже, но все потенциальные покупатели разбежались в самый последний момент.

 
 
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Сервис микроблогов Twitter продолжает медленно идти ко дну. Об этом свидетельствует финансовая...

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