﻿ Instagram собрал 700 миллионов пользователей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Instagram собрал 700 миллионов пользователей

27.04.2017 15:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Количество пользователей Instagram перевалило за 700 миллионов. За четыре месяца, начиная с декабря 2016 года, прирост составил 100 миллионов человек. Ожидается, что к концу года аудитория сервиса достигнет 1 миллиарда пользователей.

Instagram находит новых пользователей в развивающихся регионах. Также популяризации сервиса способствует перекрестная интеграция других продуктов компании Facebook. К ним относятся как непосредственно одноименная соцсеть с базой в 1,8 миллиарда пользователей, так и приложения WhatsApp и Facebook Messenger, каждое из которых может похвастаться аудиторией в 1,2 миллиарда человек.

Instagram собрал 700 миллионов пользователей

Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. В апреле 2012 года она была куплена компанией Facebook за $1 миллиард.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество пользователей Instagram перевалило за 700 миллионов. За четыре месяца, начиная с декабря 2016...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
iPhone 8 получит сдвоенную камеру и встроенный в экран сканер отпечатков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика