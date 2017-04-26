Количество пользователей Instagram перевалило за 700 миллионов. За четыре месяца, начиная с декабря 2016 года, прирост составил 100 миллионов человек. Ожидается, что к концу года аудитория сервиса достигнет 1 миллиарда пользователей.

Instagram находит новых пользователей в развивающихся регионах. Также популяризации сервиса способствует перекрестная интеграция других продуктов компании Facebook. К ним относятся как непосредственно одноименная соцсеть с базой в 1,8 миллиарда пользователей, так и приложения WhatsApp и Facebook Messenger, каждое из которых может похвастаться аудиторией в 1,2 миллиарда человек.





Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. В апреле 2012 года она была куплена компанией Facebook за $1 миллиард.