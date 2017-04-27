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Эксперт назвал самый опасный американский самолет

28.04.2017 09:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Самое опасное оружие американской армии не F-22 Raptor, эсминцы класса Arleigh Burke или даже новый авианосец USS Gerald R. Ford, а переделанный авиалайнер, который не несет никакого оружия, но может либо начать, либо закончить Третью мировую войну, считает военный эксперт Себастьян Роблин

Эксперт назвал самый опасный американский самолет
Фото: fas.org

E-6 Mercury представляет собой модифицированный пассажирский самолет Boeing 707−320, на котором смонтирована система удаленного управления баллистическими ракетами TACAMO («Take Charge and Move Out»). Эта система отражает предназначение самолета во время кризиса — подняться в воздух до того, как будет нанесен ядерный удар.

Для связи с подлодками класса Ohio, вооруженными ядерными баллистическими ракетами, E-6 использует очень низкие частоты. Самолет передает приказы Национального Командования (National Command Authority) на запуск ракет Trident. Кроме того, Mercury может передавать сигналы на запуск для межконтинентальных ядерных ракет наземного базирования.

Также E-6 Mercury может выполнять функции «самолетов судного дня» E-4 Looking Glass, если те будут уничтожены. Всего построено 16 таких самолетов, способных в случае необходимости транслировать сигналы для американских стратегических ядерных сил по всему миру.

 
 
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Самое опасное оружие американской армии не F-22 Raptor, эсминцы класса Arleigh Burke или даже новый авианосец USS Gerald R. Ford, а переделанный авиалайнер, который не несет...

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