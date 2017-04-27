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В Калифорнии впервые заметили беспилотный автомобиль Apple
28.04.2017 10:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В начале апреля Apple получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии, и не стала долго ждать. В Кремниевой долине
Пока непонятно, на каком этапе находится Project Titan (проект Apple по созданию беспилотных машин), и что именно тестирует Lexus в Калифорнии.
Известно лишь, что Apple отказалась от своих амбиций создать абсолютно новое транспортное средство с нуля и вместо этого сосредоточилась на создании специального «беспилотного» программного обеспечения для существующих автомобилей.
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В начале апреля Apple получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии, и не стала долго ждать. В Кремниевой долине обнаружен белый...
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