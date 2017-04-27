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На дне реки в России нашли немецкую самоходку

28.04.2017 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Поисковая экспедиция, организованная Минобороны России, отыскала в реке Дон фрагменты немецкого штурмового орудия Sturmgeschutz III (StuG III). Самоходка лежала в прибрежной зоне в районе населенного пункта Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области.

На дне реки в России нашли немецкую самоходку
САУ StuG III. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Борис Проказов

Водолазы смогли отыскать под водой не только немецкую САУ, но и легкий танк Stuart, два советских трактора времен Великой Отечественной: гусеничный С-65 «Сталинец» и колесный ХТЗ-15/30. По информации местных жителей, в районе поиска может находиться и советский танк Т-34.

На дне реки в России нашли немецкую самоходку
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина 1 (БРЭМ-1,).Фото: Минобороны России

Самоходку же доставали при помощи БРЭМ на базе танка Т-72, принадлежащей 20 общевойсковой армии Западного военного округа.

Полностью боевая машина не сохранилась — немцы взорвали САУ при отступлении. Корпус был частично разрушен, зато рубка и орудия остались целыми. Также со дна реки были подняты более 20 снарядов и мин разных калибров.

На дне реки в России нашли немецкую самоходку
Поднятые со дна боеприпасы. Фото: Минобороны России

Благодаря простоте конструкции и хорошей боевой эффективности, StuG III выпускалась на протяжении всей войны с 1940 по 1945 год. Эта САУ стала самым массовым по численности представителем бронетехники вермахта (выпущено 8636 самоходок с 75-мм орудиями).

 
 
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Поисковая экспедиция, организованная Минобороны России, отыскала в реке Дон фрагменты немецкого штурмового орудия Sturmgeschutz III (StuG III). Самоходка лежала в прибрежной...

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