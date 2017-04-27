|
На дне реки в России нашли немецкую самоходку
28.04.2017 11:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Поисковая экспедиция,
Водолазы смогли отыскать под водой не только немецкую САУ, но и легкий танк Stuart, два советских трактора времен Великой Отечественной: гусеничный С-65 «Сталинец» и колесный ХТЗ-15/30. По информации местных жителей, в районе поиска может находиться и советский танк Т-34.
Самоходку же доставали при помощи БРЭМ на базе танка Т-72, принадлежащей 20 общевойсковой армии Западного военного округа.
Полностью боевая машина не сохранилась — немцы взорвали САУ при отступлении. Корпус был частично разрушен, зато рубка и орудия остались целыми. Также со дна реки были подняты более 20 снарядов и мин разных калибров.
Благодаря простоте конструкции и хорошей боевой эффективности, StuG III выпускалась на протяжении всей войны с 1940 по 1945 год. Эта САУ стала самым массовым по численности представителем бронетехники вермахта (выпущено 8636 самоходок с 75-мм орудиями).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поисковая экспедиция, организованная Минобороны России, отыскала в реке Дон фрагменты немецкого штурмового орудия Sturmgeschutz III (StuG III). Самоходка лежала в прибрежной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии