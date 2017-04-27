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МТС без предупреждения повысил цены на "Открытый интернет"
28.04.2017 14:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В апреле стоимость принципа тарификации «Открытый интернет» от мобильного оператора МТС стала немного выше. Правда, о новых ценах абоненты узнали только в конце месяца.
«Открытый интернет» — интервальный принцип тарификации мобильного интернета, в котором абоненты платят в конце месяца за тот трафик, что уже использовали. Этот принцип действует на большинстве массовых тарифных планов с октября прошлого года.
В этом апреле мобильный трафик стал дороже в среднем на 6,6 — 9%. Новые цены
С начала апреля подорожали и другие услуги МТС, на большинстве тарифов
В конце апреля оператор разослал абонентам SMS, в которых сообщил о количестве гигабайт, использованных в прошедшем месяце, и указал сумму к оплате. Заплатить за апрель придется уже по новым ценам.
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В апреле стоимость принципа тарификации «Открытый интернет» от мобильного оператора МТС стала немного выше. Правда, о новых ценах абоненты узнали только в конце...
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