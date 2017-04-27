В апреле стоимость принципа тарификации «Открытый интернет» от мобильного оператора МТС стала немного выше. Правда, о новых ценах абоненты узнали только в конце месяца.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Открытый интернет» — интервальный принцип тарификации мобильного интернета, в котором абоненты платят в конце месяца за тот трафик, что уже использовали. Этот принцип действует на большинстве массовых тарифных планов с октября прошлого года.

В этом апреле мобильный трафик стал дороже в среднем на 6,6 — 9%. Новые цены опубликованы на сайте оператора.

Объем трафика Было Стало 0−100 МБ 1,5 рублей 1,6 рублей 101−500 МБ 3 рублей 3,25 рублей 501 МБ-2 ГБ 7 рублей 7,6 рублей 2 ГБ-5 ГБ 10 рублей 10,9 рублей 5 ГБ-10 ГБ 15 рублей 16,35 рублей 10 ГБ-15 ГБ 20 рублей 21,8 рублей 15 ГБ-30 ГБ 35 рублей 38,15 рублей 30 ГБ-60 ГБ 50 рублей 54,5 рублей более 60 ГБ 100 рублей 100 рублей

С начала апреля подорожали и другие услуги МТС, на большинстве тарифов выросли абонентская плата, стоимость звонков и SMS. Компания заранее опубликовала новые цены на своем сайте, но о подорожании интернет-трафика тогда умолчала. Страница с заголовком «Что такое Открытый интернет» на ресурсе онлайн-поддержки МТС обновилась 25 апреля.

В конце апреля оператор разослал абонентам SMS, в которых сообщил о количестве гигабайт, использованных в прошедшем месяце, и указал сумму к оплате. Заплатить за апрель придется уже по новым ценам.