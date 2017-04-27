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МТС без предупреждения повысил цены на "Открытый интернет"

28.04.2017 14:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В апреле стоимость принципа тарификации «Открытый интернет» от мобильного оператора МТС стала немного выше. Правда, о новых ценах абоненты узнали только в конце месяца.

МТС без предупреждения повысил цены на "Открытый интернет"
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Открытый интернет» — интервальный принцип тарификации мобильного интернета, в котором абоненты платят в конце месяца за тот трафик, что уже использовали. Этот принцип действует на большинстве массовых тарифных планов с октября прошлого года.

В этом апреле мобильный трафик стал дороже в среднем на 6,6 — 9%. Новые цены опубликованы на сайте оператора.

Объем трафика
Было
Стало
0−100 МБ
1,5 рублей
1,6 рублей
101−500 МБ
3 рублей
3,25 рублей
501 МБ-2 ГБ
7 рублей
7,6 рублей
2 ГБ-5 ГБ
10 рублей
10,9 рублей
5 ГБ-10 ГБ
15 рублей
16,35 рублей
10 ГБ-15 ГБ
20 рублей
21,8 рублей
15 ГБ-30 ГБ
35 рублей
38,15 рублей
30 ГБ-60 ГБ
50 рублей
54,5 рублей
более 60 ГБ
100 рублей
100 рублей

С начала апреля подорожали и другие услуги МТС, на большинстве тарифов выросли абонентская плата, стоимость звонков и SMS. Компания заранее опубликовала новые цены на своем сайте, но о подорожании интернет-трафика тогда умолчала. Страница с заголовком «Что такое Открытый интернет» на ресурсе онлайн-поддержки МТС обновилась 25 апреля.

В конце апреля оператор разослал абонентам SMS, в которых сообщил о количестве гигабайт, использованных в прошедшем месяце, и указал сумму к оплате. Заплатить за апрель придется уже по новым ценам.

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