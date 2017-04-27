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«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку

28.04.2017 11:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» ввели платную подписку на музыку. Стоит на 149 рублей в месяц. Бесплатное прослушивание теперь возможно только за рекламу. Подписка работает как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях для iOS и Android, сообщают «Ведомости».

В мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» слушать музыку можно только онлайн. Сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайне можно только с помощью приложения Boom, создание которого было инициировано правообладателями.

«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку

Нововведение призвано положить конец распространению пиратской музыки в соцсетях. Контракты предполагают, что Mail.ru Group будет платить лейблам отчисления от каждого проигранного трека, а также делиться доходами от рекламы.

 
 
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