Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» ввели платную подписку на музыку. Стоит на 149 рублей в месяц. Бесплатное прослушивание теперь возможно только за рекламу. Подписка работает как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях для iOS и Android, сообщают «Ведомости» .

В мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» слушать музыку можно только онлайн. Сохранять музыкальные треки и слушать их в офлайне можно только с помощью приложения Boom, создание которого было инициировано правообладателями.





Нововведение призвано положить конец распространению пиратской музыки в соцсетях. Контракты предполагают, что Mail.ru Group будет платить лейблам отчисления от каждого проигранного трека, а также делиться доходами от рекламы.