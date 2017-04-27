|
Ученые создали математическую модель машины времени
28.04.2017 16:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Перемещения во времени возможны теоретически, но человечество пока не располагает необходимыми материалами для постройки «машины времени». Научная работа об этом
«Люди думают о путешествиях во времени как о чем-то фантастическом. Мы привыкли считать, что это невозможно, так как мы не делаем этого, — рассказал Бен Типпетт (Ben Tippett), физик-теоретик и математик из Университета Британской Колумбии в Канаде. — Но математически это возможно».
Типпет и его коллега Дэвид Цанг создали математическую модель под названием «Перемещаемая акаузальная ретроградная область в пространстве-времени» (Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time, TARDIS).
В качестве основы для модели Типпет и Цанг использовали Общую теорию относительности Эйнштейна. Теория связывает гравитационные эффекты во Вселенной с деформацией пространства-времени. Именно этим искривлением объясняются
Типпетт и Цанг утверждают, что не только физическое пространство может быть изогнуто или скручено — время также можно искривить при близости объектов с большой массой.
«Направление времени на поверхности пространства-времени также демонстрирует искажение. Известно, что чем ближе к черной дыре мы находимся, тем медленнее течет время, — объясняет Типпетт. — Моя модель машины времени использует изогнутое пространство-время, чтобы замкнуть в кольцо кривую времени».
Исследователи описали машину времени как «пузырь», в котором по кругу в пространстве-времени движется «коробка» с наблюдателем. Скорость коробки в разы превышает скорость света, что позволяет ей возвращаться в прошлое.
«Этот пузырь сможет двигаться по круговой траектории сначала вперед, а потом назад. Внешние наблюдатели смогут видеть, как „путешественники“ развиваются в обратном направлении: собирают скорлупу яйца и отделяют сливки от кофе».
Исследователи описали, что будут видеть наблюдатели внутри «пузыря» и вне его. Наблюдатель внутри пузыря сначала сможет наблюдать развитие событий в «обычном» направлении, а после — в обратном. Наблюдатель вне пузыря будет видеть два варианта развития событий внутри «машины» — и «прямое», и «обратное».
«Хотя математически это осуществимо, пока построить машину пространства-времени невозможно», — пишут авторы работы. Для этого, по их мнению, понадобится «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перемещения во времени возможны теоретически, но человечество пока не располагает необходимыми материалами для постройки «машины времени». Научная работа...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии