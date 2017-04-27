Перемещения во времени возможны теоретически, но человечество пока не располагает необходимыми материалами для постройки «машины времени». Научная работа об этом опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity, кратко о теории рассказывает сайт Phys.org .





«Люди думают о путешествиях во времени как о чем-то фантастическом. Мы привыкли считать, что это невозможно, так как мы не делаем этого, — рассказал Бен Типпетт (Ben Tippett), физик-теоретик и математик из Университета Британской Колумбии в Канаде. — Но математически это возможно».

Типпет и его коллега Дэвид Цанг создали математическую модель под названием «Перемещаемая акаузальная ретроградная область в пространстве-времени» (Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time, TARDIS).

В качестве основы для модели Типпет и Цанг использовали Общую теорию относительности Эйнштейна. Теория связывает гравитационные эффекты во Вселенной с деформацией пространства-времени. Именно этим искривлением объясняются смещения орбит планет , на которые действует гравитация массивных космических объектов.

Типпетт и Цанг утверждают, что не только физическое пространство может быть изогнуто или скручено — время также можно искривить при близости объектов с большой массой.

«Направление времени на поверхности пространства-времени также демонстрирует искажение. Известно, что чем ближе к черной дыре мы находимся, тем медленнее течет время, — объясняет Типпетт. — Моя модель машины времени использует изогнутое пространство-время, чтобы замкнуть в кольцо кривую времени».

Исследователи описали машину времени как «пузырь», в котором по кругу в пространстве-времени движется «коробка» с наблюдателем. Скорость коробки в разы превышает скорость света, что позволяет ей возвращаться в прошлое.

«Этот пузырь сможет двигаться по круговой траектории сначала вперед, а потом назад. Внешние наблюдатели смогут видеть, как „путешественники“ развиваются в обратном направлении: собирают скорлупу яйца и отделяют сливки от кофе».



Изображение: B. K. Tippett et. al. / sciencealert.com

Исследователи описали, что будут видеть наблюдатели внутри «пузыря» и вне его. Наблюдатель внутри пузыря сначала сможет наблюдать развитие событий в «обычном» направлении, а после — в обратном. Наблюдатель вне пузыря будет видеть два варианта развития событий внутри «машины» — и «прямое», и «обратное».

«Хотя математически это осуществимо, пока построить машину пространства-времени невозможно», — пишут авторы работы. Для этого, по их мнению, понадобится « экзотическая материя », которая позволит необходимым образом искривить пространство-время. Ее человеку еще предстоит обнаружить.