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Apple Music сменит фокус на видео

28.04.2017 12:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Музыкальный сервис Apple Music сменит фокус на видео. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg.

Поговаривают, что компания планирует изменить интерфейс сервиса, выдвинув видео на передний план. Помимо клипов в нем также появятся различные программы и реалити-шоу.

Источник утверждает, что до кона текущего года компания планирует запустить в нем до десяти оригинальных видео проектов. В частности, фильмы о лейбле Cash Money Records и музыкальном продюсере Клайве Дэвисе. Также недавно компания купила популярное шоу Carpool Karaoke и анонсировала собственное реалити-шоу под названием Planet of the Apps, участники которого будут создавать и продвигать приложения.

Apple Music сменит фокус на видео

Обновленный Apple Music должен стать частью операционной системы iOS 11, официальный анонс которой состоится в начале июня.

 
 
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Музыкальный сервис Apple Music сменит фокус на видео. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg....

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