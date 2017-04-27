|
Apple Music сменит фокус на видео
28.04.2017 12:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Музыкальный сервис Apple Music сменит фокус на видео. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg.
Поговаривают, что компания планирует изменить интерфейс сервиса, выдвинув видео на передний план. Помимо клипов в нем также появятся различные программы и реалити-шоу.
Источник утверждает, что до кона текущего года компания планирует запустить в нем до десяти оригинальных видео проектов. В частности, фильмы о лейбле Cash Money Records и музыкальном продюсере Клайве Дэвисе. Также недавно компания купила популярное шоу Carpool Karaoke и анонсировала собственное реалити-шоу под названием Planet of the Apps, участники которого будут создавать и продвигать приложения.
Обновленный Apple Music должен стать частью операционной системы iOS 11, официальный анонс которой состоится в начале июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкальный сервис Apple Music сменит фокус на видео. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии