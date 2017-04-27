Музыкальный сервис Apple Music сменит фокус на видео. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg.

Поговаривают, что компания планирует изменить интерфейс сервиса, выдвинув видео на передний план. Помимо клипов в нем также появятся различные программы и реалити-шоу.

Источник утверждает, что до кона текущего года компания планирует запустить в нем до десяти оригинальных видео проектов. В частности, фильмы о лейбле Cash Money Records и музыкальном продюсере Клайве Дэвисе. Также недавно компания купила популярное шоу Carpool Karaoke и анонсировала собственное реалити-шоу под названием Planet of the Apps, участники которого будут создавать и продвигать приложения.





Обновленный Apple Music должен стать частью операционной системы iOS 11, официальный анонс которой состоится в начале июня.