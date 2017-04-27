Сегодня в Беларуси официально начались продажи главных смартфонов Samsung 2017 года — Galaxy S8 и Galaxy S8+. Торжественная часть прошла в ТРЦ Galleria Minsk в центре столицы.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Как сообщил в ходе мероприятия руководитель Samsung Electronics Rus Company в Беларуси Алексей Голуб, предзаказы Samsung Galaxy S8|S8+ уже превышают в два раза количество предзаказанных устройств предыдущей серии Samsung Galaxy S7. Важно, что подтверждается около 80% предзаказов, тогда как годом ранее фактические покупки были на уровне 50−60% от заказанных ранее устройств.

Официальный старт продаж прошел на территории магазина «5-й элемент». Представители сети также отметили ожидаемый рост продаж новых смартфонов и интерес со стороны потенциальных покупателей.

«Более 80% заказов — это смартфоны, приобретаемые в рассрочку», — рассказал 42.TUT.BY Александр Авакян, заместитель директора по коммерческим вопросам «5-го элемента». Дело в том, что сеть электроники предлагает купить гаджеты в рассрочку на 20 месяцев без переплат (у сотовых операторов этот срок, как правило, не превышает 12 месяцев).



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Напомним, официальная цена Samsung Galaxy S8 в Беларуси составляет 1849 рублей, а Galaxy S8+ стоит 1999 рублей.

Оба флагманских устройства получили корпусы из стекла и металла с закругленными экранами. Дисплеи — диагональю 5,8 дюйма в Galaxy S8 и 6,2 дюйма в Galaxy S8+ — занимают практически всю фронтальную панель смартфонов и выделяются необычным соотношением сторон — 18,5:9. Максимальное разрешение обоих экранов составляет 2960 на 1440 пикселей (QuadHD+).

Новые смартфоны Samsung можно разблокировать с помощью сканера радужной оболочки глаза и технологии распознавания лица (помимо классического сканера отпечатков пальцев).



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Есть здесь и защита от воды и пыли по стандарту IP68 — смартфоны можно погружать в воду на глубину до полутора метров на полчаса. Также присутствует 3,5 мм аудиоразъем, от которого отказались в Apple.

Продающиеся в Беларуси Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus оснащены энергоэффективными 10-нанометровыми процессорами Samsung Exynos 8895. У них 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также гибридный слот, который можно использовать под карточку памяти microSD объемом до 256 ГБ или вторую nanoSIM.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Разрешение основной камеры в сравнении с прошлогодними флагманами компании осталось неизменным — 12 Мп (диафрагма f/1.7, система оптической стабилизации), но при этом она базируется на новом сенсоре.

Разрешение фронтальной камеры по сравнению с предшественником выросло с 5 до 8 Мп (f/1.7), она поддерживает функцию «умный автофокус» для более четких селфи.

Емкость несъемного аккумулятора Galaxy S8 составит 3000 мАч, Galaxy S8+ - 3500 мАч. Присутствует и технология ускоренной беспроводной зарядки. Работают устройства на базе Android 7.0 с фирменной оболочкой Samsung.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Galaxy S8 и Galaxy S8+ стали первыми коммерческими смартфонами с поддержкой стандарта Bluetooth 5 и гигабитного LTE. Еще один момент — смартфоны комплектуются продвинутыми проводными наушниками, разработанными AKG by Harman.