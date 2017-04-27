МИНСК, 28 апр — Sputnik. Перебои в работе банковских карт могут возникнуть в ночь на воскресенье, 30 апреля, сообщили Sputnik в Банковском процессинговом центре.

В ночь на 30 апреля БПЦ будет проводить технологические работы. Специалисты обновят интерфейсы международных платежных систем. Предполагается, что это займет час, с 02:00 до 03:00.

В это время, по информации центра, белорусы столкнуться с проблемами в работе пластиковых карт. Кроме того трудности возникнут в местах торговли, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и в некоторых банкоматах. Также в связи с этим БЖД не будет продавать билеты в ночь на 30 апреля.

В БПЦ принесли извинения за временные неудобства.

К слову, центр обслуживает 9,6 млн карточек.