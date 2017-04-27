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Банковские карты могут не работать в Беларуси в ночь на 30 апреля
28.04.2017 18:21 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Перебои в работе банковских карт могут возникнуть в ночь на воскресенье, 30 апреля, сообщили Sputnik в Банковском процессинговом центре.
В ночь на 30 апреля БПЦ будет проводить технологические работы. Специалисты обновят интерфейсы международных платежных систем. Предполагается, что это займет час, с 02:00 до 03:00.
В это время, по информации центра, белорусы столкнуться с проблемами в работе пластиковых карт. Кроме того трудности возникнут в местах торговли, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и в некоторых банкоматах. Также в связи с этим БЖД не будет продавать билеты в ночь на 30 апреля.
В БПЦ принесли извинения за временные неудобства.
К слову, центр обслуживает 9,6 млн карточек.
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Перебои в работе будут вызваны техническими работами, БПЦ заранее принес извинения за причиненные неудобства.
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