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Страсти по учениям. "Запад-2017" в вопросах и ответах
28.04.2017 18:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Учения «Запад-2017», в которых будет задействовано около 3000 российских военнослужащих и 280 единиц военной техники, вызвали множество опасений в Прибалтике и в Украине. В этих странах не исключают, что по окончании учений российские войска могут остаться в Беларуси. Существует ли такая угроза и так ли беспрецедентны планируемые учения, разбирался 42.TUT.BY.
Что это за учения?
Учения «Запад» проводятся каждые четыре года, начиная с 2009 года. Главная цель учений — проверить возможности Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства, его готовность к отражению возможной агрессии, а также повысить слаженность органов военного управления, полевую и воздушную выучку соединений и воинских частей.
Министр обороны Беларуси Александр Равков
Общая численность войск, задействованных в учениях, не будет превышать параметров, определенных Венским документом 2011 года, — не более 13 тыс. человек личного состава.
Кроме почти 3000 человек личного состава и 280 единиц техники от России будут задействованы до 25 летательных аппаратов. Для перевозки войск по территории Беларуси потребуется 4162 вагона.
Впрочем, «Запад — 2017» не самые масштабные маневры в плане присуствия российских войск. Например, во время учений «Запад-2009» на территории Беларуси
Кстати, в Минобороны России привлечение большого числа вагонов для переброски войск вэтом году,
Что говорят в Прибалтике и в Украине?
Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна
В докладе литовских спецслужб
В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов
Представители Североатлантического Альянса более сдержанны в своих оценках. В середине февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг
20 марта президент Беларуси Александр Лукашенко
Что на это отвечают в Беларуси?
Министр обороны Беларуси Андрей Равков,
О том, что учения не несут угрозы,
Категоричен
В России же все
Чем занято НАТО?
В рамках наращивания военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы. США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4000 человек — по одному в каждую страну.
Дополнительно США
Кроме того, у американцев существует соглашение об эксплуатации аэродромов Зокняй (Литва), Лиелварде (Латвия) и Эмари (Эстония).
А как часто проводятся учения у них?
НАТО проводит гораздо более масштабные учения и делает это гораздо чаще. Например, только за прошлый год у границ России и Беларуси войска блока НАТО провели 16 учений. Причем в маневрах Anakonda 2016 в Польше приняло участие 31 тысяча военнослужащих, что в разы больше планируемых 13 000 солдат (из которых 10 000 — белорусов) для «Запад-2017».
9−20 апреля — Ramstein Alloy 1 («Рамштайн эллой», тренировка ВВС НАТО в регионе Балтийского моря), участвовали 10 стран.
2−20 мая — Spring Storm 2016. Эстония, 6 тыс. военнослужащих из 10 стран.
11−26 мая — Noble Partner 16. Грузия, 1300 военнослужащих из Грузии, США и Великобритании.
17−17 мая — Brilliant Jump («Бриллиант джамп»). Польша, 2500 военнослужащих четырех стран.
27 мая — 26 июня — Swift Response. Переброска воздушного десанта в Польшу. Более 5 тыс. военнослужащих 10 стран.
27 мая — 22 июня — Saber Strike 2016. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 10 тыс. военнослужащих из 13 стран.
3−18 июня — BALTOPS 2016. Балтийское море, более 6 тыс. военных моряков из 17 стран.
6−8 июня — Ramstein Alloy 2. Участвовали 7 стран.
7−17 июня — Anakonda 2016. Польша. 31 тыс. военнослужащих 24 стран.
27 июня — 8 июля — Rapid Trident. Украина, 2 тыс. военнослужащих из 13 стран.
8−17 июля — Sea Breeze 2016. Черное море. 1700 военнослужащих из 6 стран.
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Учения «Запад-2017», в которых будет задействовано около 3000 российских военнослужащих и 280 единиц военной техники, вызвали множество опасений в Прибалтике...
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