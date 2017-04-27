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Страсти по учениям. "Запад-2017" в вопросах и ответах

28.04.2017 18:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Учения «Запад-2017», в которых будет задействовано около 3000 российских военнослужащих и 280 единиц военной техники, вызвали множество опасений в Прибалтике и в Украине. В этих странах не исключают, что по окончании учений российские войска могут остаться в Беларуси. Существует ли такая угроза и так ли беспрецедентны планируемые учения, разбирался 42.TUT.BY.

Что это за учения?

Учения «Запад» проводятся каждые четыре года, начиная с 2009 года. Главная цель учений — проверить возможности Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства, его готовность к отражению возможной агрессии, а также повысить слаженность органов военного управления, полевую и воздушную выучку соединений и воинских частей.

Министр обороны Беларуси Александр Равков рассказал, что пространственный размах этого учения очень большой — от Кольского направления в арктической зоне и заканчивая Беларусью. В нашей стране будет задействовано 7 полигонов и участков местности для региональной группировки войск.

Страсти по учениям. "Запад-2017" в вопросах и ответах
Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Общая численность войск, задействованных в учениях, не будет превышать параметров, определенных Венским документом 2011 года, — не более 13 тыс. человек личного состава.

Кроме почти 3000 человек личного состава и 280 единиц техники от России будут задействованы до 25 летательных аппаратов. Для перевозки войск по территории Беларуси потребуется 4162 вагона.

Впрочем, «Запад — 2017» не самые масштабные маневры в плане присуствия российских войск. Например, во время учений «Запад-2009» на территории Беларуси находилось около 6000 российских военнослужащих.

Кстати, в Минобороны России привлечение большого числа вагонов для переброски войск вэтом году, назвали штатной ситуацией: «Ориентировочный объем воинских железнодорожных перевозок в рамках проведения данного учения составит около 4 тысяч вагонов (2 тысячи вагонов в район проведения и 2 тысячи вагонов — обратно). При этом объем воинских железнодорожных перевозок 2017 года соизмерим с объемами перевозок в рамках проведенных на территории Беларуси учений прошлых лет: „Запад-2009“ — более 6 тысяч вагонов, „Запад-2013“ — почти 2,5 тысячи вагонов».

Что говорят в Прибалтике и в Украине?

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия может использовать масштабные военные учения, чтобы переместить тысячи солдат в Беларусь в качестве предупреждения НАТО. Поэтому у Эстонии и других стран НАТО есть все основания опасаться, что по окончании учений «Запад-2017» российские войска могут остаться в Беларуси.

Страсти по учениям. "Запад-2017" в вопросах и ответах
Маргус Цахкна. Фото: delfi.lv

В докладе литовских спецслужб говорится, что уже в этом году Россия может напасть на страны Балтии за 24−48 часов. Кроме того, особую опасность спецслужбы видят в предстоящих российско-белорусских учениях «Запад-2017». Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил стране готовиться к любому исходу учений «Запад-2017», вплоть до того, что российские войска останутся в Беларуси.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов заявил, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции против Украины. Однако сегодня, 28 апреля, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Александр Лукашенко заверил его в том, что российско-белорусские военные учения «Запад-2017» не превратятся в подготовку к вторжению России в Украину.

Страсти по учениям. "Запад-2017" в вопросах и ответах
Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи НАТО — Россия. Фото: пресс-служба Альянса

Представители Североатлантического Альянса более сдержанны в своих оценках. В середине февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация обращает «некоторое внимание на военные учения, включая учения «Запад».

20 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что учения будут носить исключительно оборонительный характер и за ними смогут наблюдать представители НАТО.

Что на это отвечают в Беларуси?

Министр обороны Беларуси Андрей Равков, комментируя публикации в СМИ и заявления политологов по поводу передислокации большого количества российской военной техники на белорусскую территорию в рамках учений «Запад-2017», назвал их «истерией отдельных «экспертов» и добавил, что угрозы суверенитету Беларуси такие учения не несут по определению.

Страсти по учениям. "Запад-2017" в вопросах и ответах
21 апреля 2017 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

О том, что учения не несут угрозы, заявил и президент Беларуси Александр Лукашенко: «Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации. Войска высадят где-то возле полигона, разобьют лагерь, там будет мизер боевых припасов — только чтобы отстрелять по мишеням, остальное — холостые боеприпасы. Все под контролем».

Страсти по учениям. "Запад-2017" в вопросах и ответах
Фото: Reuters

Категоричен был и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей: «С их точки зрения, эти учения носят агрессивный характер, как будто в результате этих учений планируется нападение на какие-то соседние государства. Хочу однозначно сказать. С белорусской стороны ни в отношении никого никогда не исходила угроза и не будет исходить. Мы являемся государством, которое не создает проблемы кому-то, а наоборот, вносит свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Беларусь — единственное государство на постсоветском пространстве, где не было никаких вооруженных конфликтов. Мы не имеем никаких территориальных претензий друг к другу. Поэтому мы намерены продолжать эту линию и впредь».

В России же все заявления по поводу предстоящих учений называют «проявлением тотальной русофобии».

Чем занято НАТО?

В рамках наращивания военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы. США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4000 человек — по одному в каждую страну.

Страсти по учениям. "Запад-2017" в вопросах и ответах
Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

Дополнительно США усиливают свою группировку в Польше: планируется разместить порядка трех тысяч солдат, 87 танков Abrams, 18 самоходных гаубиц Paladin, 144 БМП Bradley и более 400 автомобилей Humwee.

Кроме того, у американцев существует соглашение об эксплуатации аэродромов Зокняй (Литва), Лиелварде (Латвия) и Эмари (Эстония).

А как часто проводятся учения у них?

НАТО проводит гораздо более масштабные учения и делает это гораздо чаще. Например, только за прошлый год у границ России и Беларуси войска блока НАТО провели 16 учений. Причем в маневрах Anakonda 2016 в Польше приняло участие 31 тысяча военнослужащих, что в разы больше планируемых 13 000 солдат (из которых 10 000 — белорусов) для «Запад-2017».

9−20 апреля — Ramstein Alloy 1 («Рамштайн эллой», тренировка ВВС НАТО в регионе Балтийского моря), участвовали 10 стран.

Страсти по учениям. "Запад-2017" в вопросах и ответах
Фото: Robert Siemaszko/CO MON

2−20 мая — Spring Storm 2016. Эстония, 6 тыс. военнослужащих из 10 стран.

11−26 мая — Noble Partner 16. Грузия, 1300 военнослужащих из Грузии, США и Великобритании.

17−17 мая — Brilliant Jump («Бриллиант джамп»). Польша, 2500 военнослужащих четырех стран.

27 мая — 26 июня — Swift Response. Переброска воздушного десанта в Польшу. Более 5 тыс. военнослужащих 10 стран.

27 мая — 22 июня — Saber Strike 2016. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 10 тыс. военнослужащих из 13 стран.

3−18 июня — BALTOPS 2016. Балтийское море, более 6 тыс. военных моряков из 17 стран.

6−8 июня — Ramstein Alloy 2. Участвовали 7 стран.

7−17 июня — Anakonda 2016. Польша. 31 тыс. военнослужащих 24 стран.

27 июня — 8 июля — Rapid Trident. Украина, 2 тыс. военнослужащих из 13 стран.

8−17 июля — Sea Breeze 2016. Черное море. 1700 военнослужащих из 6 стран.

 
 
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Учения «Запад-2017», в которых будет задействовано около 3000 российских военнослужащих и 280 единиц военной техники, вызвали множество опасений в Прибалтике...

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