Учения «Запад-2017», в которых будет задействовано около 3000 российских военнослужащих и 280 единиц военной техники, вызвали множество опасений в Прибалтике и в Украине. В этих странах не исключают, что по окончании учений российские войска могут остаться в Беларуси. Существует ли такая угроза и так ли беспрецедентны планируемые учения, разбирался 42.TUT.BY.

Что это за учения?

Учения «Запад» проводятся каждые четыре года, начиная с 2009 года. Главная цель учений — проверить возможности Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства, его готовность к отражению возможной агрессии, а также повысить слаженность органов военного управления, полевую и воздушную выучку соединений и воинских частей.

Министр обороны Беларуси Александр Равков рассказал , что пространственный размах этого учения очень большой — от Кольского направления в арктической зоне и заканчивая Беларусью. В нашей стране будет задействовано 7 полигонов и участков местности для региональной группировки войск.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Общая численность войск, задействованных в учениях, не будет превышать параметров, определенных Венским документом 2011 года, — не более 13 тыс. человек личного состава.

Кроме почти 3000 человек личного состава и 280 единиц техники от России будут задействованы до 25 летательных аппаратов. Для перевозки войск по территории Беларуси потребуется 4162 вагона.

Впрочем, «Запад — 2017» не самые масштабные маневры в плане присуствия российских войск. Например, во время учений «Запад-2009» на территории Беларуси находилось около 6000 российских военнослужащих.

Кстати, в Минобороны России привлечение большого числа вагонов для переброски войск вэтом году, назвали штатной ситуацией: «Ориентировочный объем воинских железнодорожных перевозок в рамках проведения данного учения составит около 4 тысяч вагонов (2 тысячи вагонов в район проведения и 2 тысячи вагонов — обратно). При этом объем воинских железнодорожных перевозок 2017 года соизмерим с объемами перевозок в рамках проведенных на территории Беларуси учений прошлых лет: „Запад-2009“ — более 6 тысяч вагонов, „Запад-2013“ — почти 2,5 тысячи вагонов».

Что говорят в Прибалтике и в Украине?

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил , что Россия может использовать масштабные военные учения, чтобы переместить тысячи солдат в Беларусь в качестве предупреждения НАТО. Поэтому у Эстонии и других стран НАТО есть все основания опасаться, что по окончании учений «Запад-2017» российские войска могут остаться в Беларуси.



Маргус Цахкна. Фото: delfi.lv

В докладе литовских спецслужб говорится , что уже в этом году Россия может напасть на страны Балтии за 24−48 часов. Кроме того, особую опасность спецслужбы видят в предстоящих российско-белорусских учениях «Запад-2017». Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает , что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения «Запад-2017» демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил стране готовиться к любому исходу учений «Запад-2017», вплоть до того, что российские войска останутся в Беларуси.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов заявил , что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции против Украины. Однако сегодня, 28 апреля, президент Украины Петр Порошенко сообщил , что Александр Лукашенко заверил его в том, что российско-белорусские военные учения «Запад-2017» не превратятся в подготовку к вторжению России в Украину.



Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи НАТО — Россия. Фото: пресс-служба Альянса

Представители Североатлантического Альянса более сдержанны в своих оценках. В середине февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что организация обращает «некоторое внимание на военные учения, включая учения «Запад».

20 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что учения будут носить исключительно оборонительный характер и за ними смогут наблюдать представители НАТО.

Что на это отвечают в Беларуси?

Министр обороны Беларуси Андрей Равков, комментируя публикации в СМИ и заявления политологов по поводу передислокации большого количества российской военной техники на белорусскую территорию в рамках учений «Запад-2017», назвал их «истерией отдельных «экспертов» и добавил, что угрозы суверенитету Беларуси такие учения не несут по определению.



21 апреля 2017 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

О том, что учения не несут угрозы, заявил и президент Беларуси Александр Лукашенко: «Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации. Войска высадят где-то возле полигона, разобьют лагерь, там будет мизер боевых припасов — только чтобы отстрелять по мишеням, остальное — холостые боеприпасы. Все под контролем».



Фото: Reuters

Категоричен был и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей: «С их точки зрения, эти учения носят агрессивный характер, как будто в результате этих учений планируется нападение на какие-то соседние государства. Хочу однозначно сказать. С белорусской стороны ни в отношении никого никогда не исходила угроза и не будет исходить. Мы являемся государством, которое не создает проблемы кому-то, а наоборот, вносит свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Беларусь — единственное государство на постсоветском пространстве, где не было никаких вооруженных конфликтов. Мы не имеем никаких территориальных претензий друг к другу. Поэтому мы намерены продолжать эту линию и впредь».

В России же все заявления по поводу предстоящих учений называют «проявлением тотальной русофобии».

Чем занято НАТО?

В рамках наращивания военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы. США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4000 человек — по одному в каждую страну.



Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

Дополнительно США усиливают свою группировку в Польше: планируется разместить порядка трех тысяч солдат, 87 танков Abrams, 18 самоходных гаубиц Paladin, 144 БМП Bradley и более 400 автомобилей Humwee.

Кроме того, у американцев существует соглашение об эксплуатации аэродромов Зокняй (Литва), Лиелварде (Латвия) и Эмари (Эстония).

А как часто проводятся учения у них?

НАТО проводит гораздо более масштабные учения и делает это гораздо чаще. Например, только за прошлый год у границ России и Беларуси войска блока НАТО провели 16 учений. Причем в маневрах Anakonda 2016 в Польше приняло участие 31 тысяча военнослужащих, что в разы больше планируемых 13 000 солдат (из которых 10 000 — белорусов) для «Запад-2017».

9−20 апреля — Ramstein Alloy 1 («Рамштайн эллой», тренировка ВВС НАТО в регионе Балтийского моря), участвовали 10 стран.



Фото: Robert Siemaszko/CO MON

2−20 мая — Spring Storm 2016. Эстония, 6 тыс. военнослужащих из 10 стран.

11−26 мая — Noble Partner 16. Грузия, 1300 военнослужащих из Грузии, США и Великобритании.

17−17 мая — Brilliant Jump («Бриллиант джамп»). Польша, 2500 военнослужащих четырех стран.

27 мая — 26 июня — Swift Response. Переброска воздушного десанта в Польшу. Более 5 тыс. военнослужащих 10 стран.

27 мая — 22 июня — Saber Strike 2016. Польша, Эстония, Латвия, Литва, 10 тыс. военнослужащих из 13 стран.

3−18 июня — BALTOPS 2016. Балтийское море, более 6 тыс. военных моряков из 17 стран.

6−8 июня — Ramstein Alloy 2. Участвовали 7 стран.

7−17 июня — Anakonda 2016. Польша. 31 тыс. военнослужащих 24 стран.

27 июня — 8 июля — Rapid Trident. Украина, 2 тыс. военнослужащих из 13 стран.

8−17 июля — Sea Breeze 2016. Черное море. 1700 военнослужащих из 6 стран.