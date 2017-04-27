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Два приложения белорусов прошли в финал престижной премии

28.04.2017 18:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Музыкальные мобильные приложения Piano и Beat Maker Go! от компании Gismart попали в финал премии Appy Awards в номинации «Музыка».

Два приложения белорусов прошли в финал престижной премии
Еще одно приложение компании — мобильный симулятор гитары. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Всего в финал в этом году прошло 93 приложения выделенных в 32 номинациях. В номинации «Музыка» всего три финалиста, и два из них — разработки Gismart.

Appy Awards — престижная премия для мобильных приложений разных категорий, которую проводят ежегодно. Церемония награждения финалистов и объявление победителей пройдет 17 мая в Нью-Йорке.

 Gismart занимаются созданием приложений-симуляторов музыкальных инструментов и музыкальных игр для смартфонов. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, центр разработки — в Минске.

Приложение Beat Maker Go! позволяет создавать электронную музыку и «почувствовать себя ди-джеем». Piano объединило в себе симулятор пианино и музыкальные игры, которые позволяют сыграть знакомые мелодии даже без необходимых навыков игры на инструменте.

 
Теги: Минск
 
 
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Музыкальные мобильные приложения Piano и Beat Maker Go! от компании Gismart попали в финал премии Appy Awards в номинации «Музыка».

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