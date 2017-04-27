|
Два приложения белорусов прошли в финал престижной премии
28.04.2017 18:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Музыкальные мобильные приложения Piano и Beat Maker Go! от компании Gismart
Всего в финал в этом году прошло 93 приложения выделенных в 32 номинациях. В номинации «Музыка» всего три финалиста, и два из них — разработки Gismart.
Appy Awards — престижная премия для мобильных приложений разных категорий, которую проводят ежегодно. Церемония награждения финалистов и объявление победителей пройдет 17 мая в Нью-Йорке.
Gismart занимаются созданием приложений-симуляторов музыкальных инструментов и музыкальных игр для смартфонов. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, центр разработки — в Минске.
Приложение
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкальные мобильные приложения Piano и Beat Maker Go! от компании Gismart попали в финал премии Appy Awards в номинации «Музыка».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии