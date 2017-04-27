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GeForce GT 1030 анонсируют 8 мая

28.04.2017 15:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания NVIDIA готовит к выпуску бюджетную видеокарту GeForce GT 1030, которая составит конкуренцию ускорителю AMD Radeon RX 550.

Новинке приписывают 512 графических ядер CUDA, 32 текстурных блока и 16 блоков растровых операций. Объем набортной памяти составит 2/4 ГБ, с GPU она будет связана посредством 128-разрядной шины памяти. Энергопотребление будет находится на уровне 35 Вт.

GeForce GT 1030 анонсируют 8 мая

GeForce GT 1030 может найти применение в офисных компьютерах и мультимедийных системах, которые не нуждаются в высоких графических мощностях. Также карточка должна тянуть простые игры.

Официальный анонс видеокарты GeForce GT 1030 ожидается 8 мая. Стоимость ускорителя составит ориентировочно $80. Для сравнения, GeForce GTX 1050 стоит $110.

 
 
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Компания NVIDIA готовит к выпуску бюджетную видеокарту GeForce GT 1030, которая составит конкуренцию...

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