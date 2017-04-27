Компания NVIDIA готовит к выпуску бюджетную видеокарту GeForce GT 1030, которая составит конкуренцию ускорителю AMD Radeon RX 550.

Новинке приписывают 512 графических ядер CUDA, 32 текстурных блока и 16 блоков растровых операций. Объем набортной памяти составит 2/4 ГБ, с GPU она будет связана посредством 128-разрядной шины памяти. Энергопотребление будет находится на уровне 35 Вт.





GeForce GT 1030 может найти применение в офисных компьютерах и мультимедийных системах, которые не нуждаются в высоких графических мощностях. Также карточка должна тянуть простые игры.

Официальный анонс видеокарты GeForce GT 1030 ожидается 8 мая. Стоимость ускорителя составит ориентировочно $80. Для сравнения, GeForce GTX 1050 стоит $110.