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Acer Predator Helios 300 – недорогой игровой ноутбук с графикой GeForce GTX 1060

28.04.2017 15:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Acer представила недорогой игровой ноутбук Predator Helios 300, который в зависимости от модификации может оснащаться графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1050 Ti.

Новинка доступна в двух версиях: с 15,6- и 17,3-дюймовым экранами. В обоих случаях разрешение составляет 1920 x 1080 пикселей.

Базовая версия располагает четырехъядерным процессором Core i5-7300HQ с частотой 2,5-3,5 ГГц, тогда как старшей одели достался Core i7-7700HQ с частотой 2,8-3,8 ГГц. Объем оперативной памяти DDR4 может достигать 32 ГБ.

Acer Predator Helios 300 – недорогой игровой ноутбук с графикой GeForce GTX 1060

Также новинка может похвастаться адаптером Wi-Fi 802.11ac, динамиками с поддержкой Dolby Audio Premium, гигабитным сетевым контроллером, портами USB-C, USB 3.0, USB 2.0 (x2) и HDMI 2.0.

Acer Predator Helios 300 поступит в продажу в июле по цене от $1199.

 
 
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