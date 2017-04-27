Смартфон iPhone 8 действительно задержится. Как сообщает Fudzilla, компания Foxconn получила заказ на производство только двух смартфонов. Это iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Юбилейного iPhone 8 среди них нет.

Также сообщается, что упаковочные материалы для новых смартфонов начнут поступать на фабрику в конце июня. А значит в продажу они могут поступить сразу после анонса в сентябре.





Известно, что разработка iPhone 8 сопровождается множеством трудностей, связанных с OLED-экраном и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. В связи с чем предполагается, что гаджет все-таки будет представлен в сентябре, но в продажу поступит лишь в ноябре.

Еще iPhone 8 приписывают стеклянный корпус, сканер глаза и поддержку беспроводной зарядки.