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iPhone 8 действительно задержится

28.04.2017 16:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфон iPhone 8 действительно задержится. Как сообщает Fudzilla, компания Foxconn получила заказ на производство только двух смартфонов. Это iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Юбилейного iPhone 8 среди них нет.

Также сообщается, что упаковочные материалы для новых смартфонов начнут поступать на фабрику в конце июня. А значит в продажу они могут поступить сразу после анонса в сентябре.

iPhone 8 действительно задержится

Известно, что разработка iPhone 8 сопровождается множеством трудностей, связанных с OLED-экраном и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. В связи с чем предполагается, что гаджет все-таки будет представлен в сентябре, но в продажу поступит лишь в ноябре.

Еще iPhone 8 приписывают стеклянный корпус, сканер глаза и поддержку беспроводной зарядки.

 
 
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Смартфон iPhone 8 действительно задержится. Как сообщает Fudzilla, компания Foxconn получила заказ на...

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