В шутере Call of Duty: WWII не будет системы регенерации здоровья, а патроны необходимо будет экономить. Об этом сообщил один из основателей студии Sledgehammer Games Глен Шофилд.

Также он отметил, что игрокам придется полагаться на помощь соратников, которые будут иметь важную роль в процессе сражения. В частности, некоторые из них смогут обеспечивать героя патронами, сообщает InGame .

Если такая же механика будет и в сетевой игре, то исход командных сражений будет напрямую зависеть от слаженности отряда, что предполагает сбалансированный выбор классов бойцов. В связи с чем игра может быть похожа на конкурирующий Battlefield.





Действие Call of Duty: WWII разворачивается на территории западной Европы в период с 1944 по 1945 годы. Протагонистом является рядовой Рональд «Ред» Дэниэлс. Авторы игры обещают возможность совершить высадку в Нормандии и побывать на всех ключевых полях сражений Европы, а также захватывающее повествование, которое позволит познать беспощадную природу конфликта с мировой державой, грозящей ввергнуть мир в пучину тирании.

Помимо одиночной кампании в игре будут кооператив с отдельной законченной историей и различные сетевые режимы. В одном из них игрокам предстоит выполнять различные задачи в ходе тех или иных исторических сражений. Также заявлен режим «Зомби-нацисты».

Call of Duty: WWII поступит в продажу 3 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.