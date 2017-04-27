Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что некоторые киберспортивные дисциплины противоречат всем ценностям организации, сообщает InGame .

Также он отметил, что в настоящее время комитет не видит в киберспортивной сфере никакой организованности или структуры. Кроме того, до сих пор не ясно может ли киберспорт вообще считаться спортом, который по определению предполагает проявление физической активности.





Однако господин Бах считает, что киберспорт может значительно повысить участие молодежи в Олимпиаде, в связи с чем его нельзя полностью игнорировать.

Киберспорт официально включен в программу Азиатских игр 2022 года, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу. Какие именно игры будут добавлены в реестр дисциплин, неизвестно.