﻿ Киберспорт противоречит всем ценностям олимпийского комитета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киберспорт противоречит всем ценностям олимпийского комитета

28.04.2017 16:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что некоторые киберспортивные дисциплины противоречат всем ценностям организации, сообщает InGame.

Также он отметил, что в настоящее время комитет не видит в киберспортивной сфере никакой организованности или структуры. Кроме того, до сих пор не ясно может ли киберспорт вообще считаться спортом, который по определению предполагает проявление физической активности.

Киберспорт противоречит всем ценностям олимпийского комитета

Однако господин Бах считает, что киберспорт может значительно повысить участие молодежи в Олимпиаде, в связи с чем его нельзя полностью игнорировать.

Киберспорт официально включен в программу Азиатских игр 2022 года, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу. Какие именно игры будут добавлены в реестр дисциплин, неизвестно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что некоторые киберспортивные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
iPhone 8 действительно задержится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика