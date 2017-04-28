Искусственный интеллект может в итоге привести к гибели человеческой цивилизации. Об этом в рамках Глобальной конференции мобильного интернета заявил известный британский ученый Стивен Хокинг, сообщает ТАСС.



Фото: Reuters

«Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет», — считает Хокинг.

По словам ученого, новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его совершенно беспомощным перед лицом природы. Он добавил, что в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание это означает верную гибель.

В то же время ученый отметил, что при умелом подходе искусственный интеллект способен решить большинство проблем, которые существуют в мире. «Впрочем, я считаю, что это вовсе не обязательно произойдет», — резюмировал Хокинг.