﻿ Хокинг: искусственный интеллект может привести к гибели человечества. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хокинг: искусственный интеллект может привести к гибели человечества

29.04.2017 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Искусственный интеллект может в итоге привести к гибели человеческой цивилизации. Об этом в рамках Глобальной конференции мобильного интернета заявил известный британский ученый Стивен Хокинг, сообщает ТАСС.

Хокинг: искусственный интеллект может привести к гибели человечества
Фото: Reuters

«Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет», — считает Хокинг.

По словам ученого, новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его совершенно беспомощным перед лицом природы. Он добавил, что в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание это означает верную гибель.

В то же время ученый отметил, что при умелом подходе искусственный интеллект способен решить большинство проблем, которые существуют в мире. «Впрочем, я считаю, что это вовсе не обязательно произойдет», — резюмировал Хокинг.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искусственный интеллект может в итоге привести к гибели человеческой цивилизации. Об этом в рамках Глобальной конференции мобильного интернета заявил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Банковские карты могут не работать в Беларуси в ночь на 30 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика