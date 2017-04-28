МИНСК, 29 апр — Sputnik. Начиная с сегодняшнего дня во "ВКонтакте" появилась опция прослушивания музыки за деньги — через приложение Boom.

Впервые за десять лет торжества пиратства в отношении музыкальных исполнителей, в мобильной версии приложения "ВКонтакте" появилась платная подписка на сохранение аудиозаписей офлайн и прослушивание треков без рекламы.

Есть и бесплатный тариф, который позволяет сохранять до часа музыки, но работает только в течение первых 90 дней. Впрочем, в нем присутствует аудиореклама.

Интеграция Boom в систему прослушивания аудиозаписей в социальной сети произошла по требованию правообладателей, которые заявили, что прослушивание музыки в режиме офлайн не может быть бесплатным. Соцсеть сохранит список треков пользователей в плейлистах, чтобы пользователи его не потеряли. Их можно будет прослушать при подключении к интернету.

Пользователи, которые в отличие от музыкантов к идее слушать музыку бесплатно относились без смущения, уже выразили недовольство нововведением в соцсетях и платить не хотят. Впрочем, те, кто не хочет платить за музыку, могут слушать ее онлайн бесплатно другими способами.