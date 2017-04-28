﻿ Власти Турции заблокировали доступ к "Википедии". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Турции заблокировали доступ к "Википедии"

29.04.2017 10:57 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Турецкие власти заблокировали доступ к сайту интернет-энциклопедии "Википедия", передает в субботу Sputnik Турция.

Все порталы энциклопедии на различных языках мира недоступны в Турции, начиная с 8 часов утра субботы. Это решение было принято Советом по информационным технологиям и связи.

"В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом по информационным технологиям и связи применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля", — цитирует агентство заявление Совета.

Причины такого решения не сообщаются.

Закон №5651 регулирует в Турции интернет-вещание, а также предусматривает ответственность за преступления в данной сфере. Оппозиция неоднократно критиковала закон, который, по мнению оппонентов власти, ограничивает права на доступ к информации.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Турецкие власти заблокировали доступ к сайту интернет-энциклопедии "Википедия", передает в субботу Sputnik Турция. Все порталы энциклопедии...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Как жить: что думают пользователи о платной музыке в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика