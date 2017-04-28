МИНСК, 29 апр — Sputnik. Турецкие власти заблокировали доступ к сайту интернет-энциклопедии "Википедия", передает в субботу Sputnik Турция .

Все порталы энциклопедии на различных языках мира недоступны в Турции, начиная с 8 часов утра субботы. Это решение было принято Советом по информационным технологиям и связи.

"В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом по информационным технологиям и связи применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля", — цитирует агентство заявление Совета.

Причины такого решения не сообщаются.

Закон №5651 регулирует в Турции интернет-вещание, а также предусматривает ответственность за преступления в данной сфере. Оппозиция неоднократно критиковала закон, который, по мнению оппонентов власти, ограничивает права на доступ к информации.