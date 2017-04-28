Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые показал, как будет работать его тоннель под Лос-Анджелесом. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на Business Insider.

Над бурением тоннеля работает новая компания Маска The Boring Company. По задумке предпринимателя, водителям не придется самостоятельно пересекать тоннель — для этого будет создана специальная платформа, которая будет транспортировать автомобиль в нужную точку по чему-то наподобие монорельса.

Эта же платформа, предположительно, будет забирать автомобиль с поверхности.

По словам Маска, платформа способна развивать скорость до 130 миль в час (более 200 км/ч). Транспортировка автомобиля из Вествуда в центр Лос-Анджелеса займет пять минут, утверждает бизнесмен.

Над новым проектом работают сотрудники и стажеры Tesla — они занимаются тоннелем по совместительству. Маск признался, что из-за нехватки времени проект продвинулся только на 2−3%.

Маск рассказал о начале строительства тоннеля на территории штаб-квартиры SpaceX в январе 2017 года. The Boring Company пробурила тестовый участок на глубине 4,5 метра длиной 15 метров и шириной девять метров. Цель проекта — решить проблему автомобильных пробок.





Накануне, 27 апреля, сотрудник SpaceX опубликовал в Instagram снимок предполагаемой бурильной машины, которую использует компания Маска для строительства тоннеля.