Интересную иллюзию опубликовал один из пользователей reddit. Постоянно двигающиеся крестики «сбивают с толку» ваш мозг, который пытается определить, какого все-таки цвета фон картинки.

Белые крестики «вращаются» в одну сторону, черные — в другую, и вам кажется, что подложка (фон) сначала белая, а потом черная. Сообщается, это пример того, как работает наш мозг — в частности, речь о попытке отделить фокусируемый объект от остального фона.