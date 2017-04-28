МИНСК, 29 апр – Sputnik. Молодые ученые со всей страны представили более 100 инновационных проектов и разработок на республиканский конкурс "100 идей для Беларуси", финал которого проходит в Национальной академии наук Беларуси в Минске в субботу.

Согласно условиям конкурса, будут выбраны 10 наиболее оригинальный идей, их будет определять экспертный совет конкурса. В течение дня молодые ученые и изобретатели будут защищать проекты в формате startup, победитель получит 11,5 тысяч белорусских рублей.

Антитеррористический комплекс

Среди работ, которые сегодня представлены в НАН, – инновационный проект "Антитеррористический комплекс", который размещен на стенде МЧС. Как пояснила Sputnik Елена Пасовец, целью этого проекта является разработка и внедрение в производство антитеррористического комплекса для предотвращения терактов, совершаемых с помощью взрывных устройств. По ее словам, комплекс сделан из арамидного волокна, которым накрывается подозрительный предмет, в его полости подается по шлангу вода.



© Sputnik / Анна Нефедова Один из авторов инновационного проекта "Антитеррористический комплекс" Елена Пасовец

"Использование такого комплекса позволит локализовать действие взрывного устройства. Если бы такое устройство было освоено, то удалось бы избежать жертв от теракта в метро в 2011 году и на Дне независимости в 2018 году", – сказала Пасовец.

КЛАПС против плоскостопия

Присутствующий на открытии мероприятия председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович отметил в беседе с журналистами проект, представленный гродненским государственным медицинским университетом. Проект "Корригирующий латеральный артрориз подтаранного сустава для лечения нефиксированной формы плоскостопия" (КЛАПС) представила студентка 5 курса данного университета Вероника Никитина. По ее словам, разработка позволит уменьшить травматизм при операционном лечении плоскостопия.



© Sputnik / Анна Нефедова Так выглядит на рентгеновском снимке стопа после операции по новой методике

"Сейчас приходится разрезать бедро, брать кусочек кости, делать еще один разрез на стопе, чтобы вставить этот кусочек. Применение нашей технологии позволит обходиться без разреза на бедре", – сказал она. Молодой ученый отметила, что в настоящее время большой проблемой призывной кампании в армии является плоскостопие призывников, с ним не берут на срочную службу. "Мы столкнулись с ситуацией, когда молодого человека из семьи потомственных военных не взяли в армию, ему была сделана операция по нашей методике, и она увенчалась успехом. Юноша, который мечтал продолжить семейную династию, пошел в армию", – отметила Никитина.

РобоРовер Education, безопасный дом и валенки

Среди инновационных проектов, которые были представлены в НАН, образовательный робот РобоРовер Education, который, как утверждают его разработчики, "разжигает любопытство и желание учиться у школьников и студентов". По словам молодых ученых, РобоРовер – это своеобразный учебник, который могут использовать учителя для обучения современным предметам и точным наукам.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:16 / 2.10Mb / ) Sputnik/ Анна Нефедова, Александр Шурмелев © Sputnik/ Анна Нефедова, Александр Шурмелев Образовательного робота показали на выставке "100 идей для Беларуси"

"Мозг робота – это мощный микрокомпьютер размером с пуговицу", – отметили собеседники агентства.

На форуме на стенде МЧС было представлено инновационное программное обеспечение "Мой безопасный дом". По мнению разработчиков, оно может быть включено в школьные программы, распространяться в сети интернет в целях повышения пожарной безопасность в быту.

Дрибинский районный историко-этнографический центр представил свой социальный проект – технику валяния из шерсти. Как пояснила Sputnik сотрудник центра Елена Вихрова, сегодня они присутствуют со свой продукцией на выставке НАН в качестве приглашенных гостей.



© Sputnik / Анна Нефедова Сотрудник Дрибинского историко-этнографического музея Елена Вихрова

"Это наш социальный проект. Мы с ним были представлены в прошлом году, а сегодня просто гости", – сказала она.

Открытый диалог

Центральным мероприятием республиканского финала стал "Открытый диалог" на тему "Наука будущего – наука молодых". В дискуссии принимает участие более 400 ученых с опытом, молодых ученых.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков, спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович, министр образования Игорь Карпенко, дипломаты.



© Sputnik / Анна Нефедова Михаил Мясникович (справа) на выставке "100 идей для Беларуси"

Как заявил журналистам Мясникович, на конкурсе представлено много интересных идей. "Радует, что молодежь вовлечена в процесс, что появляется все больше интересных идей", – сказал он. Касаясь вопроса о так называемой "утечке мозгов", Мясников отметил, что не видит ничего страшного в том, что молодые белорусские ученые поедут поучиться на Запад, оттуда они вернутся обогащенные новыми знаниями и навыками. Вместе с тем он выразил обеспокоенность тем, что молодежь не хочет поступать в аспирантуру. "Очень маленький конкурс в аспирантуру, особенно из городской молодежи", – сказал глава Совета Республики. Он подчеркнул, что нужно подумать над тем, как исправить эту ситуацию.