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Сгоревший российский броневик "Тигр-М" впервые заснят в Сирии
29.04.2017 18:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Военный блог «Центра анализа и стратегий»
Броневик оборудован российским дизельным двигателем ЯМЗ-5347−10, который может работать на разных видах топлива и развивает мощность 215 л.с. В модификации «Тигр-М» были устранены недостатки, выявленные в ходе эксплуатации и боевого использования предыдущих вариантов этой машины, а также учтены дополнительные требования российских военных.
Была улучшена проходимость бронемашины за счет применения новой конструкции мостов с принудительно блокируемыми шестеренчатыми коническими дифференциалами.
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Для защиты двигателя от пуль стрелкового оружия капот автомобиля выполнен бронированным. По сведениям блога, сгоревший «Тигр-М» — небоевая потеря. Экипаж бронемашины выжил.
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