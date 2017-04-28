Военный блог «Центра анализа и стратегий» опубликовал фотографию сгоревшего бронеавтомобиля АМН 233 114 «Тигр-М». Раньше изображения уничтоженных броневиков этого класса в Сирии в Сети не выкладывались.



Фото: twitter.com/warsmonitoring

Броневик оборудован российским дизельным двигателем ЯМЗ-5347−10, который может работать на разных видах топлива и развивает мощность 215 л.с. В модификации «Тигр-М» были устранены недостатки, выявленные в ходе эксплуатации и боевого использования предыдущих вариантов этой машины, а также учтены дополнительные требования российских военных.

Была улучшена проходимость бронемашины за счет применения новой конструкции мостов с принудительно блокируемыми шестеренчатыми коническими дифференциалами.

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Позже в Сети появилось видео этого «Тигра-М». Машину можно мельком рассмотреть на 51-й секунде ролика.

Для защиты двигателя от пуль стрелкового оружия капот автомобиля выполнен бронированным. По сведениям блога, сгоревший «Тигр-М» — небоевая потеря. Экипаж бронемашины выжил.