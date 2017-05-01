Пару недель назад мы опубликовали репортаж из сборочного цеха первых белорусских моноблоков « Тесла ». Материал вызвал широкое обсуждение — кто-то хвалил белорусов, выпускающих необычные для нас компьютеры, а кто-то скептически отнесся к качеству выпускаемых ими изделий. Мы решили на своем опыте проверить, как работают белорусские моноблоки. Делимся своими впечатлениями после двухнедельного теста трех вариантов устройств — рабочего, домашнего и игрового.





Что такое моноблок и почему он удобнее обычного компьютера?

Моноблок (англ. All-in-one PC) — тип персонального компьютера, представляющий собой монитор, объединенный с системным блоком. Такое исполнение позволяет сделать устройство максимально компактным.

Самый главный плюс моноблока в том, что он позволяет получить мощность обычного компьютера (в том числе, с полноценным процессором и видеокартой) и при этом занимает на столе места не больше, чем обычный монитор.

Учитывая, что в моноблок часто встроены web-камера, динамики, микрофон, Wi-Fi и Bluetooth-модули, пользователю достаточно использовать лишь один кабель — питания. И это тоже огромный плюс.



Один провод у моноблока, и огромное количество — у обычного компьютера с такой же начинкой и функциональностью.

К минусам моноблоков, относят, прежде всего, недостаточную модульность — в отличие от обычных компьютеров там сложнее заменить/добавить какой-нибудь компонент. Кроме того, они стоят, как правило, дороже обычных ПК с аналогичными характеристиками.

В «Тесла» утверждают, что последние два минуса относятся к их моноблокам в меньшей степени. В больших корпусах легко заменить устаревший компонент, а по стоимости устройства мало отличаются от обычных наборов «системник+монитор». Проверим, так ли это.

Насколько моноблоки дороже обычных компьютеров?

Начнем с того, что в ходе тестирования мы не замеряли производительность устройств — «Тесла» предлагает конструктор моноблока на сайте , где вы сами определяете необходимый вариант корпуса, процессор, оперативную память, видеокарту, накопитель и операционную систему (Ubuntu или Windows 10).

К примеру, базовый, «офисный» вариант устройства с 21,5-дюймовым Full HD дисплеем, процессором Intel Celeron G1840, 4 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 500 ГБ, встроенной web-камерой, микрофоном и динамиками, а также комплектом беспроводных клавиатуры и мыши Logitech стоит 875 рублей (465 долларов).





Более продвинутая версия с 24-дюймовым Full HD экраном, гораздо более мощным Intel Core i5−6400 с 8 ГБ оперативки и SSD на 240 ГБ (тоже с беспроводным комплектом) стоит уже 1580 рублей (или 840 долларов по текущему курсу).





Мы сравнили эти цены со стоимостью простых компьютеров (системный блок, монитор, периферия) с точно такой же конфигурацией (благо, другие компании предлагают схожие калькуляторы). Выяснилось, что моноблоки «Тесла» примерно на 10−15% дороже. Вполне адекватная доплата за компактность и отсутствие проводов.





Что мы тестировали и какая главная фишка «Теслы»?

У нас на тесте было три версии моноблока, которые мы для себя окрестили, как «рабочий», «домашний» и «игровой» (производитель здесь с нами не согласится, у него — своя классификация устройств ).

Нас интересовала не производительность (которая, как мы писали выше, зависит от выбираемой пользователем начинки), а другие факторы, в частности, дизайн, эргономика, качество сборки, качество дисплея, уровень шума и стабильность работы.

Сразу отметим, что главная «фишка» моноблоков «Тесла» — это не дизайн, а практичность. Здесь используются полноценные материнские платы, процессоры и видеокарты, которые, в случае необходимости, легко отремонтировать или заменить на более мощные компоненты.

Рабочая «Тесла»

Самый брутальный и утилитарный дизайн, самый толстый корпус — у 21,5-дюймовой модели, которую мы окрестили «рабочей». Именно она на две недели заняла место рабочего компьютера редактора TUT.BY.





Несмотря на свою внешнюю громоздкость, устройство занимает на столе практически столько же места, как обычный монитор. На фото ниже — 21,5-дюймовый моноблок и 19-дюймовый монитор.





Толщина в несколько сантиметров обусловлена тем, что за экраном скрывается, по сути, полноценный системный блок — с «нормальной» материнской платой и процессором.





Если закрыть глаза на широкие рамки и толщину (которые не мешают работе), перед нами — по-настоящему монолитное устройство. Благодаря массивной металлической подставке устройство прочно стоит на столе. При этом у вас есть возможность регулировки угла наклона дисплея.





Кроме того, как в обычном мониторе, вы можете легко изменять все параметры изображения — яркость, контрастность и т.д. Это позволяет сделать отдельный блок кнопок, выведенный на левый торец устройства.

В этом же блоке расположена пара USB-портов, а также 3,5 мм аудиоразъемы для подключения наушников/колонок и микрофона.





Основной же блок для подключения внешних устройств и питания находится снизу устройства. Здесь же видна антенна Wi-Fi модуля (да-да, тут это сделано, как в обычном системном блоке).



Обратите внимание на кабель, идущий изнутри к видеовыходу. Это подключение монитора к системному блоку. Вы можете отключить его и подключиться к другому системнику.

В моноблоке с таким корпусом у вас будут встроенные web-камера, микрофон, DVD-привод (опционально) и два динамика. Громкости и качества последних вам будет достаточно для просмотра роликов на YouTube и Skype-общения, но не более. Для всего остального подключайте колонки или наушники.

К сожалению, сделать это можно лишь по проводу — встроенного Bluetooth-модуля здесь не предусмотрено, и это первый найденный нами минус.

Вторая ложка дегтя — качественные аспекты 21,5-дюймовой IPS-матрицы. Хотелось бы, чтобы она была чуть ярче, а изображение не темнело при просмотре под углом.

Но это уже наши «хотелки» после постоянной работы с качественными IPS-мониторами. Большинство пользователей на этот минус не обратят внимания.









К плюсам же отнесем бесшумность работы устройства. Для нас был собран вариант с неслабым процессором Core i5 6400, однако работы его кулера и блока питания не было слышно даже после того, как мы полчаса поиграли в World of Tanks на средних настройках.

Домашняя «Тесла»

Второй вариант устройства — гораздо стильнее «рабочего». 24-дюймовый моноблок смотрится как самый обычный монитор — это касается как узких рамок вокруг дисплея, так и толщины устройства. Его удобно использовать как на работе, так и дома — он спокойно расположится даже на узком столике и впишется в любой интерьер.





К сожалению, такая компактная компоновка исключает возможность установки дискретной видеокарты, так что придется обойтись встроенной. Кроме того, здесь нет web-камеры и микрофона — их, в случае необходимости, нужно установить самому. Зато есть «базовые» динамики.

В отличие от массивного основания предыдущего моноблока здесь предлагается лишь тонкая ножка на подставке. Это более красиво, но чуть менее практично — если кто-то тряхнет ваш стол, в такт ему раскачается и дисплей. Впрочем, такое поведение характерно для всех подобных мониторов.





Основные выходы для подключений устройств здесь расположены уже сбоку, на нижнем торце находится слот для SD-карт (фотографы оценят). Кнопка питания вынесена на левый торец, дополнительный USB-порт — на правый, что удобно для подключения временных устройств, вроде флешек. Также в плюсе этого варианта устройства — то, что здесь есть встроенные модули не только Wi-Fi, но и Bluetooth.

Сюда предлагается установить процессоры вплоть до Core i7 7700 (с графикой Intel 630), до 32 ГБ оперативки, HDD или SSD. Как и в случае с «рабочей» Теслой, мы выбрали вариант «выше среднего» — Core i5 6400 с 8 ГБ оперативной памяти и SSD.





Негромкая работа кулера, в отличие от первого протестированного устройства, здесь была слышна практически постоянно — независимо от загрузки моноблока. Воздух гонялся и при работе в Word, и при баталиях в StarCraft 2 — возможно, это следствие компактности гаджета. На контрасте с «рабочей» машиной назовем это небольшим минусом.

Особенность системы охлаждения в моноблоках «Тесла» в том, что воздух здесь не втягивается, а «выгоняется» наружу. Это помогает избавиться от необходимости постоянной чистки устройства от пыли.

Впрочем, пыль для моноблоков — это не проблема еще и потому, что они располагаются на столе, где ее гораздо меньше, чем снизу (куда обычно и ставятся системники обычных компьютеров).









Пожалуй, самое главное преимущество «домашней» модели — это ее экран. В отличие от «рабочего» устройства здесь больше диагональ (23,8 дюйма), выше яркость и контрастность. Картинка не выцветает под солнечными лучами и не блекнет под углом.

Игровая «Тесла»

Помимо двух серийных моделей к нам на тест попал и предсерийный образец геймерского моноблока. Его главная особенность — в сочетании стильного тонкого корпуса и мощной начинки, достаточной для непривередливого геймера.





Сюда, как и в остальные устройства, можно установить процессоры вплоть до Core i7 7700, до 32 ГБ оперативки и дискретную видеокарту NVIDIA GTX 1060 или GTX 1050 Ti (именно она и была в тестируемом устройстве).

При этом посмотрите, насколько компактным оказалось устройство!









В его актив отнесем и безрамочный дизайн, и отличную подставку с двумя «ножками». В отличие от «домашней» модели моноблок очень устойчив к любым тряскам.





Из-за маленьких рамок здесь так же, как в прошлом устройстве, не нашлось места для web-камеры и микрофона, зато есть динамики (примерно такого же «базового» качества), Wi-Fi и Bluetooth. Здесь уже два USB-разъема на правом торце, кроме того, к ним добавился слот для SD-карты.





В этом варианте моноблока также используется качественная, довольно яркая и контрастная IPS-матрица с Full HD разрешением (в будущем будут и 2K-версии), однако у устройства отсутствует какое-либо меню для настройки ее параметров.

Пока что яркость можно отрегулировать лишь через настройки видеодрайвера, однако в компании нам пообещали, что к старту серийной сборки (3-й квартал 2017 года) они найдут более изящный способ изменения параметров изображения.





Но самое главное — насколько этот моноблок подходит для игр?

В третьем «Ведьмаке», в батальной сцене сражения с великаном, уровень fps на очень высоких настройках (с отключенной технологией NVIDIA HairWorks) держится на уровне 40−45 кадров в секунду. В сценах с меньшим количеством требовательных к компьютеру элементов fps доходит до 50−55 кадров. Играть вполне комфортно.

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В более динамичной Battlefield 1 на ультра-настройках графики в сетевом режиме игры на 64 игрока fps большее количество времени находится на уровне 45−50 кадров в секунду. Если этого вам недостаточно, то при переходе к средним настройкам ниже заветных 60 fps счетчик кадров не опускается.

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При этом температура процессора примерно за час игры не поднялась выше 60−62°C, видеокарты — 67−70°С. Более чем приемлемый результат.

Под нагрузкой уровень шума ощутимо поднимается (в простое систему охлаждения моноблока практически не слышно), но обычные игровые ПК шумят не меньше. Кроме того, за все время тестирования моноблок ни разу не перегрелся и не сбрасывал частоты — троттлинга практически нет.





В итоге

Прогресс у белорусских моноблоков очевиден — только почитайте наш тест двухлетней давности . Это касается как дизайна устройств, так и качества их сборки и настройки. В течение двух недель тестирования гаджеты работали, как часы, — без намека на зависания или «экраны смерти».





Безусловно, у всех трех протестированных гаджетов «Тесла» есть как плюсы, так и минусы. О них мы подробно написали выше в обзоре.

В заключении хотелось бы добавить, что форм-фактор моноблока для стационарного использования — неважно, дома или на работе — гораздо удобнее не только громоздкого персонального компьютера с бóльшим количеством проводов, но даже ноутбука.

Последний, безусловно, обеспечивает пользователю максимальную мобильность и независимость от розетки, но при этом ограничивает его размером дисплея и производительностью.

Что касается чуть ли не самого важного для белорусов вопроса — цены, то тут разница по сравнению со стационарными устройствами не превышает 10−15%.