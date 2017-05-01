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Американцы придумали "революционное" средство от храпа

02.05.2017 10:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Магнитный воротник, разработанный в США, может стать «революционным решением» в борьбе с храпом, сообщает Daily Mail. Он будет работать одновременно со вторым неодимовым магнитом, имплантированным в подъязычную кисть.

Система получила название Magnap. Когда человек надевает гаджет на шею, тот начинает притягивать второй магнит и дыхательные пути держатся постоянно открытыми. Сообщается, что система уже тестируется в США на нескольких пациентах, испытания Magnap продлятся до конца года.

Американцы придумали "революционное" средство от храпа
Фото: pixabay.com

Чем опасен храп?

Каждый пятый человек после 30 лет постоянно храпит во сне, пишет medportal.ru.

Согласно общераспространенному мнению, храп — это неприятный, но безопасный звуковой феномен. Однако мало кому известно, что так называемый «могучий» храп является предвестником и одним из основных проявлений тяжелой болезни — синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) или болезни остановок дыхания во сне.

Нарушения дыхания у спящего человека приводят к резкому ухудшению качества сна. Головные боли, постоянная сонливость, раздражительность, снижение внимания и памяти, снижение потенции — это лишь часть симптомов, которые может испытывать хронически невысыпающийся человек.

Когда человек засыпает, происходит постепенное расслабление мышц глотки. Один из очередных вдохов приводит к полному спадению дыхательных путей и остановке дыхания. Для восстановления проходимости дыхательных путей требуется активация мозга, который должен послать импульс к глоточной мускулатуре и открыть дыхательные пути. После возобновления дыхания в организме восстанавливается нормальное содержание кислорода, мозг успокаивается и засыпает вновь… цикл повторяется снова.

Частые длительные остановки дыхания обуславливают резкое снижение насыщения крови кислородом. При этом, в первую очередь, страдают органы, потребляющие большое количество кислорода: мозг и сердце. Постоянные утренние головные боли являются проявлением ночной гипоксии мозга. В случае наличия ишемической болезни сердца, нарушения насыщения крови кислородом могут спровоцировать развитие опасных аритмий и инфаркта миокарда.

 
 
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Магнитный воротник, разработанный в США, может стать «революционным решением» в борьбе с храпом, сообщает Daily Mail. Он будет работать одновременно со вторым...

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