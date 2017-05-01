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HRW сообщила о советском происхождении бомб с зарином в Сирии
02.05.2017 12:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак, утверждает организация Human Rights Watch (HRW). Об этом
HRW опубликовала новые данные о
На осколках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.
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В провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак, утверждает организация Human...
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