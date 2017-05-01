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HRW сообщила о советском происхождении бомб с зарином в Сирии

02.05.2017 12:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак, утверждает организация Human Rights Watch (HRW). Об этом пишет РБК.

HRW сообщила о советском происхождении бомб с зарином в Сирии
Фото: Reuters

HRW опубликовала новые данные о применении химического оружия в Сирии. В частности, авторы доклада пытаются опровергнуть заявления Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.

В материале говорится, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там предположительно были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина. Речь идет о бомбах ХАБ-250 или ХАБ-500.

На осколках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.

Похожи на ХАБ-250 и другие обломки бомбы, обнаруженные местными жителями в воронке.

HRW также утверждает, что с декабря 2016 года сирийская армия как минимум четыре раза использовала авиабомбы с отравляющими веществами, а также распыляла газы с вертолетов.

 
 
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В провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак, утверждает организация Human...

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